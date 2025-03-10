雲云技術長慘遭殺害！3／11解剖查死因　狠心董座重傷仍無法應訊

▲雲云科技董事長曾志新。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導



雲云科技董事長曾志新本月7日與該公司技術長梁男開會商討梁男離職手續，未料曾志新疑因要求梁男撤下描寫公司內鬥、職場霸凌及自己職權遭曾男架空的網文遭拒絕，曾男盛怒下持預藏的料理刀猛刺梁男頸部，導致梁男當場身亡，檢警為釐清梁男確切死因，將於11日下午3時30分請法醫解剖驗屍。



據了解，對肩負雲云科技上市及挹注投資資金的董事長曾志新來說，持續開發新產品、新功能增加市場行銷話題性是當務之急，但對擁有深厚技術底蘊、曾在日商Sony、台灣知名防毒軟體公司趨勢科技、以及創業新創公司AppWorks任職的梁男來說，希望仍有一段週期整理該公司過度擴張的產品、軟體功能，進行一次全面性的檢修維護，確保產品的競爭力和穩定性。





▲雲云科技董座曾志新砍死梁姓技術長，曾志新送醫畫面曝光。（圖／民眾提供）



知情者透露，曾男與梁男這類型的理念衝突，在大型的軟硬體科技公司很常見，CEO看的是公司的營收和成長，梁男則關注公司產品的優良穩定品質和永續性，但市場銷售往往有其時效性和熱度，雙方因此漸行漸遠，科技創新業因理念不合分道揚鑣的案例不少，但代表資方的曾男居然會持刀殺害要離職的同公司技術長畢竟罕見，也引發全台科技業討論。



據悉，曾志新行兇後情緒激動吞刀自戕，他拿30公分料理刀刺入自己口腔貫穿頸部，傷勢相當嚴重，所幸經北市國泰醫院緊急動手術搶救後，目前生命跡象穩定；醫院方面表示，目前曾嫌才剛從麻醉狀態甦醒，意識仍模糊不適合接受檢警偵訊。警方將待曾男狀況穩定後展開偵訊，釐清當天命案事發始末。

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