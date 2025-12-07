　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／國1溪州路段北向半小時兩事故！又4車追撞　車流大打結

▲國1北彰化溪州及埤頭路段先後發生2起追撞車禍。（圖／翻攝自國道1968）

▲國1北彰化溪州路段先後發生2起追撞車禍塞成停車場。（圖／翻攝自國道1968）

記者唐詠絮／彰化報導

國道1號北向彰化縣溪州路段今（7）日下午不平靜！短短時間內、相距僅約1公里，接連發生兩起追撞事故。先是下午1時59分於220公里處發生3車追撞，其中一車翻覆，所幸無人受傷；不料該事故才剛排除，219公里處又發生4車連環撞，造成4人受到輕傷送醫，讓原本已紓解的車流再度受阻。

▲國1北彰化溪州及埤頭路段先後發生2起追撞車禍。（圖／翻攝自國道1968）

▲國1北彰化溪州路段廂型車追撞2車側翻。（圖／翻攝自國道1968）

今日下午近2時，國道1號北向220公里溪州鄉路段，一名24歲劉姓男子駕駛廂型車，疑似因未保持安全距離，追撞前方2車後側翻在內側車道，事故一度造成後方車流回堵5公里遠，經國道警方緊急處理，現場於下午2時19分排除，全線恢復通車，三名駕駛酒測值均為零。

▲國1北向溪州路段追撞翻覆。（圖／民眾提供）

▲國1北彰化溪州3車追撞釀翻車意外。（圖／翻攝自國1路況群）

然而，交通恢復僅約20分鐘，下午2時36分，北向219公里處溪州鄉路段再度發生事故！現場為4輛自小客車發生擦撞。根據消防局救援報告，事故造成4人受傷，分別為46歲張姓駕駛頭暈及37歲廖姓副駕駛頭暈想吐、48歲陳姓女乘客頭暈及12歲袁姓少女臉部疼痛。

▲國1北彰化溪州及埤頭路段先後發生2起追撞車禍。（圖／翻攝自國道1968）

▲國1北彰化溪州路段先後發生2起追撞車禍。（圖／翻攝自國道1968）

彰化縣消防局於下午2時40分接報後，立即派遣埤頭、溪州、埔心等分隊，共出動2輛救護車、2輛水箱車及8名消防人員，由小隊長周順賢趕往現場指揮搶救，隨即為4名傷者進行初步處置，並將全數傷者由救護車送往衛生福利部彰化醫院，進行詳細檢查與治療。所幸4人均無明顯外傷，意識清楚。相關肇事原因，尚待警方調查釐清。

▲國1北彰化溪州及埤頭路段先後發生2起追撞車禍。（圖／翻攝自國道1968）

▲國1北彰化溪州路段先後發生2起追撞車禍塞成停車場。（圖／翻攝自國道1968）

