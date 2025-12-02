性侵網友判緩刑！暴雨誘女師進屋硬上2次　淫保全喊：老天都在幫我

▲性侵犯緩刑再犯案，又遭判刑4年半。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／台北報導

美容科系畢業、目前當保全的陳姓男子6年前曾性侵女網友，和被害人達成和解，但緩刑期間再度犯案，他約了1名擔任教職的女網友見面，藉口衣服被大雨淋濕，要求女老師陪他回家換衣服，趁機性侵女師2次得逞。士林地院審理後，依陳犯2個強制性交罪，處4年10月。陳男再上訴，台灣高等法院刑將陳男兩次犯行視作1罪，改判4年6月徒刑。若本案定讞，前案緩刑將被撤銷，前案也須入獄服刑。

判決指出，陳男於2019年間邀約1名女網友見面後，藉故搭載女網友到摩鐵，不顧她激烈反抗，強行以床單將女網友雙手綁住後加以性侵得逞，當時因陳男坦承犯行，並賠償女網友損失取得和解，2020年間獲新竹地院輕判2年，同時給予緩刑5年，案件因未上訴而確定。

沒想到2022年11月間，陳男還在前案緩刑期間內，又透過交友軟體「goodnight」認識1名女老師，2人相約在台北市士林區的百貨公司吃飯後，陳男以當晚大雨淋濕身體為由，希望女師先陪他回租屋處更衣，他再開車送女師回家，成功誘女師回到他住處。

陳男到家後露出猙獰面目，變臉直言他剛表現正常都是演的，還說剛好下大雨、女師又很好約，簡直是「天時、地利、人和，老天都在幫我，沒有做什麼就太可惜了」，不顧女師不斷懇求「可以回家了嗎？」利用體型優勢，性侵女師2次得逞。

被害女師事發後感到很害怕，也覺得很丟臉，不解「當初我把被告當朋友幫助，是做錯什麼事情要遭受這樣的遭遇？」且陳男在後續的聯繫中一直不願道歉，態度輕浮，女老師擔心「如果我沒報警的話，就會有下一個受害者」，最後決定報警。

庭審時，陳男雖然表示願意賠償被害女師，但始終不認罪，還說自己有幸福的女友跟主管，女老師的律師直指：「請陳男可以理解你現在過得很好，但對被害人造成的傷害至今無法抹滅，被害人必須繼續承受著」，士林地院合議庭考量陳男前科紀錄，以及再次犯案後還態度不佳，依2個強制性交罪各判徒刑3年10月，宣告應執行4年10月徒刑。

陳男再上訴，仍辯稱兩人是合意性交，雖呈交悔過書，內容卻避重就輕說「當晚我把保險套拔掉這件事，後續對您造成的傷害以及可能發生的後果有多嚴重」，也未和女師和解。

二審法官仍判定陳男犯行屬實，不過認為陳男雖在3小時內侵犯女師2次，但第1次結束後並未讓女師離去，而是繼續摟著女師聊天，表示「再一次就可以讓妳回家」並再度侵犯，認定陳在相同地點、密切時間，藉由同一情境違反女師意願對她性交的犯意，並未因第一次射精而中斷，視為同一犯意，僅依陳犯1個強制性交罪，改判4年6月徒刑。全案還可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。