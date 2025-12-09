　
社會 社會焦點 保障人權

才有人送電鍋被判刑　清潔工帶廢棄辦公椅回家「一二審全無罪」

▲新北垃圾增5成 清潔隊除夕清運3436公噸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲桃園市一名清潔隊員將被丟棄的黑色辦公椅帶回家，被檢方依貪污罪起訴，不過一二審均判處無罪。（示意圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台北市一名黃姓清潔隊員因將回收價值32元的電鍋送給拾荒老婦，一審被法院依貪污罪判處3個月徒刑、緩刑2年、褫奪公權1年，消息引起社會輿論譁然。然而，桃園市也有一名清潔工私自將被丟棄的黑色辦公椅帶回家，被檢方依貪污罪起訴，不過一二審均判處清潔工無罪，全案定讞。

根據法院判決書指出，楊男1998年開始在桃園市八德清潔隊工作，負責駕駛資源回收車，他2020年3月12日執行勤務時，發現路邊有一張被丟棄的黑色辦公椅，於是將椅子搬上資收車並帶回家中，事件曝光後，被檢方依涉犯貪污治罪條例第6條第1項第3款，侵占職務上持有之非公用私有財物罪，依法提起公訴

法院審理過程中，首先釐清辦公椅的所有權歸屬，楊男主張椅子屬於無主廢棄物，且環保局回覆確認椅子為大型垃圾，不可回收之廢棄物。一審法官認定，楊男搬運椅子時並未違反市府與環保公司的合作契約，也未造成市府短收權利金，因此不構成侵占行為，一審判決無罪

檢方不服一審結果提起上訴，但高等法院法官再次函詢桃園市政府環保局，確認楊男所載運的黑色辦公椅「並非公有財物」，且非因職務關係持有。法官認為檢方指控的犯罪要件不符，維持一審無罪判決，全案定讞。至於楊男利用公物行個人事務部分，並未列入檢方起訴範疇，因此無追究必要。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

