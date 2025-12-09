　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃警逮2藥頭！他假配合卻催油門想逃被壓制　住處搜出喪屍煙彈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局8日上午兵分二度查緝流動性販毒案件，分持拘票與搜索票，查獲徐姓男子與陳姓男子到案。警方指出，徐姓涉嫌在中華路騎車搭載女性友人，見員警查緝時佯稱配合卻趁機猛催油門企圖逃逸，被員警一把抓住，及時拘捕到案；專案小組在八德區介壽路二段發現陳男徒步行走，立即表明身拘捕到案。2嫌分別持有二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等毒品，警方偵訊後依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園警分局員警掌握徐姓男子在桃園地區販售毒品，8日上午持拘票與搜索票在中壢區中華路查獲徐男到案。（圖／桃園警方提供）

▲徐姓男子在桃園地區販售毒品，警方持拘票與搜索票在中壢區中華路查獲徐男到案。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局武陵派出所所長簡國峻查緝毒品案件時，掌握50歲徐姓男子及28歲陳姓男子在桃園地區流動販售毒品，立即向陳報並與偵查隊組成聯合專案小組查緝，對2人進行監控蒐證。

專案小組完成蒐證後於昨（8）日兵分二路持地檢署與法院核發拘票與搜索票同步查緝。上午9時許，便衣員警趁徐男騎車搭載女性友人共乘機車在中壢區中華路停等紅燈時，立即上前包圍並表明身分，徐男一度佯稱配合，卻趁機猛催油門企圖逃逸，被員警一把揪住制伏，隨即在其住處查獲二級毒品二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等證物。

▲桃園警分局員警8日上午持搜索票在八德介壽路二段查獲徒步行走的陳男到案。（圖／桃園警方提供）

▲桃園警分局員警8日上午持搜索票在八德介壽路二段查獲徒步行走的陳男到案。（圖／桃園警方提供）

上午11時45分許，專案小組人員在八德區介壽路二段發現陳男徒步行走，立即尾隨並通報警力支援，當場攔下盤查後，依法將拘提到案，並循線查獲依托咪酯等證物。

桃園警方表示，毒品嚴重影響民眾身體健康及社會秩序，吸食或施用毒品後駕車更會危害公眾生命安全，桃園警方今年度迄今已查獲毒品案件1445件、移送法辦1730人，警方將持續掃蕩查緝毒品，共同維護民眾安全。

 【更多新聞】

鄭文燦貪污案今再度開庭　爆違法監聽疑雲！檢辯將再激辯

陪孩子家教租屋！變態家長強吻還襲胸　認錯賠償換緩刑

88歲阿北開車出事了！打瞌睡猛撞車頭爛毀　前車沒事他受傷

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

快訊／新北市刑大爆洩密案！代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人

盜刻主管印章、偽造收據騙補助　嘉義縣女社工詐113萬遭起訴

快訊／台南國8便道3車撞一堆！2人受困水肥車　1人雙腿變形

栽在「交易糾紛」！台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

詐團開實體店月騙3500萬！警攻堅還有人上門買泰達幣　6人收押

桃警逮2藥頭！他假配合卻催油門想逃被壓制　住處搜出喪屍煙彈

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

快訊／新北市刑大爆洩密案！代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人

盜刻主管印章、偽造收據騙補助　嘉義縣女社工詐113萬遭起訴

快訊／台南國8便道3車撞一堆！2人受困水肥車　1人雙腿變形

栽在「交易糾紛」！台南皮條客出獄死性不改　媒介泰籍女下海被逮

詐團開實體店月騙3500萬！警攻堅還有人上門買泰達幣　6人收押

桃警逮2藥頭！他假配合卻催油門想逃被壓制　住處搜出喪屍煙彈

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵：一點都不意外

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

全台第一人！最強高中生Ray獲頒「2025最佳實境直播主」嗨翻

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

陳詩媛懷孕「雙腿還是超細」！正面看不出是孕婦 依偎王齊麟拍貼閃炸

派拉蒙砸3.5兆「搶親」華納兄弟　怒轟Netflix：根本好萊塢災難

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

【盲開28秒】開國道飛來塑膠袋！ 整片擋風被蓋...駕駛冷靜神應對

社會熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

小公司設圈套！　國泰私募基金慘賠3.7億

南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎繼承父債5千萬

4妹子酒後吵架　他見女友被推怒了

清潔工帶廢棄辦公椅回家　一二審全無罪

台北女租車暴衝撞停車場！柵欄、繳費機全毀

台南狠父虐死2歲子　判刑18年定讞

陳怡君涉貪開庭又哭了　神秘男子貼身護送

他被騙1元堅持提告　人頭戶下場曝光

繳回1.2億沒用！三地總裁鍾嘉村遭羈押禁見

更多熱門

相關新聞

北市街頭查獲喪屍煙彈　警追溯搗破分裝場抓藥頭

北市街頭查獲喪屍煙彈　警追溯搗破分裝場抓藥頭

北市警局中正二分局廈門街派出所警員日前於線上巡邏查獲毒品現行犯，持續追查幕後毒品來源有新的斬獲，發現該名毒蟲透過朋友介紹在網路社群購買毒品，雙方談妥價格、數量後由毒蟲自行上門取貨，以每顆2千元的價格成交，警方鎖定毒品分裝場，日前上門攻堅逮人，當場查扣毒品原料以及空氣槍。

摩鐵開趴慶生　壽星藏毒下場慘曝

摩鐵開趴慶生　壽星藏毒下場慘曝

徹夜狂歡毒駕昏睡路口斷片　手握喪屍煙彈下場曝　

徹夜狂歡毒駕昏睡路口斷片　手握喪屍煙彈下場曝　

賓士逆向猛撞消防栓！駕駛受傷拒就醫　身上5顆喪屍煙彈

賓士逆向猛撞消防栓！駕駛受傷拒就醫　身上5顆喪屍煙彈

無照男掛假牌違停拒檢　警破窗搜出喪屍煙彈

無照男掛假牌違停拒檢　警破窗搜出喪屍煙彈

關鍵字：

桃警兵分二路查緝藥頭依托咪酯

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面