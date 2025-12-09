桃警逮2藥頭！他假配合卻催油門想逃被壓制　住處搜出喪屍煙彈

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局8日上午兵分二度查緝流動性販毒案件，分持拘票與搜索票，查獲徐姓男子與陳姓男子到案。警方指出，徐姓涉嫌在中華路騎車搭載女性友人，見員警查緝時佯稱配合卻趁機猛催油門企圖逃逸，被員警一把抓住，及時拘捕到案；專案小組在八德區介壽路二段發現陳男徒步行走，立即表明身拘捕到案。2嫌分別持有二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等毒品，警方偵訊後依違反毒品管制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲徐姓男子在桃園地區販售毒品，警方持拘票與搜索票在中壢區中華路查獲徐男到案。（圖／桃園警方提供）

桃園警分局武陵派出所所長簡國峻查緝毒品案件時，掌握50歲徐姓男子及28歲陳姓男子在桃園地區流動販售毒品，立即向陳報並與偵查隊組成聯合專案小組查緝，對2人進行監控蒐證。

專案小組完成蒐證後於昨（8）日兵分二路持地檢署與法院核發拘票與搜索票同步查緝。上午9時許，便衣員警趁徐男騎車搭載女性友人共乘機車在中壢區中華路停等紅燈時，立即上前包圍並表明身分，徐男一度佯稱配合，卻趁機猛催油門企圖逃逸，被員警一把揪住制伏，隨即在其住處查獲二級毒品二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯等證物。

▲桃園警分局員警8日上午持搜索票在八德介壽路二段查獲徒步行走的陳男到案。（圖／桃園警方提供）

上午11時45分許，專案小組人員在八德區介壽路二段發現陳男徒步行走，立即尾隨並通報警力支援，當場攔下盤查後，依法將拘提到案，並循線查獲依托咪酯等證物。

桃園警方表示，毒品嚴重影響民眾身體健康及社會秩序，吸食或施用毒品後駕車更會危害公眾生命安全，桃園警方今年度迄今已查獲毒品案件1445件、移送法辦1730人，警方將持續掃蕩查緝毒品，共同維護民眾安全。