社會 社會焦點 保障人權

毒品氾濫！新北警抓毒駕查獲喪屍煙彈　再逮通緝犯唾液快篩陽

記者陳以昇／新北報導

新北市三重與淡水分局近日分別在執行巡邏勤務中，因機車違規停車及闖紅燈等交通違規進行攔查開罰時，竟接連查獲2騎士毒駕，其中1人還是強盜通緝犯，並起獲俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯煙彈及使用毒品唾液檢測出安非他命及K他命陽性反應。新北毒品氾濫情形嚴重，警方將持續加強攔檢。

▼三重警方取締違規停車，在陳男身上查獲依托咪酯煙彈 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼三重警方取締違規停車，在陳男身上查獲依托咪酯煙彈，淡水警方取締闖紅燈查獲強盜通緝犯郭建輝，並檢測他有吸毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

3日晚間9時許，三重分局員警在成功路執行巡邏勤務時，發現一輛機車違規停車，立即上前盤查。47歲的陳姓男子見警上前面露緊張。經員警進一步檢查，竟在機車置物箱內查獲1個依托咪酯煙彈（毛重29.40克）。依托咪酯因吸食後會產生有如「喪屍」般身體僵硬，造成呆滯反應，近來有濫用趨勢。警方隨即將陳男逮捕，訊後依公共危險罪（毒駕）及毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦。

▲▼三重警方取締違規停車，在陳男身上查獲依托咪酯煙彈，淡水警方取締闖紅燈查獲強盜通緝犯郭建輝，並檢測他有吸毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

另外，今（9日）下午2時許，淡水警分局員警在學府路與英專路口執行巡邏時，發現郭姓男子騎機車闖紅燈，於是上前示意攔查。不料郭男拒絕停車，加速逃逸，並在逃逸途中多次危險駕駛。員警保持安全距離追緝，直到郭男行經北新路時機車因故熄火停下，員警立即上前將其控制。

據悉，郭建輝（36歲）在2023年2月間與同夥共謀搶奪越南籍阮姓移工40萬元，遭判執行有期徒刑5年未到案，被基隆地檢署發布強盜通緝。另經使用毒品唾液檢測，結果呈安非他命及K他命陽性反應，證實為毒駕。全案依公共危險（毒駕）及強盜通緝移送偵辦。近日毒駕案件頻傳，顯示毒品流竄情形嚴重，警方將持續巡邏攔查，擴大查緝毒品。

▼淡水警方取締闖紅燈查獲強盜通緝犯郭建輝，經檢測他有吸毒。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

▲▼三重警方取締違規停車，在陳男身上查獲依托咪酯煙彈，淡水警方取締闖紅燈查獲強盜通緝犯郭建輝，並檢測他有吸毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼三重警方取締違規停車，在陳男身上查獲依托咪酯煙彈，淡水警方取締闖紅燈查獲強盜通緝犯郭建輝，並檢測他有吸毒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

