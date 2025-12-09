　
新一代航空情報服務系統上線　打造我國航空版「Google Maps」

▲▼新一代航空情報服務系統。（圖／民航局提供）

▲新一代航空情報服務系統。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

民航局飛航服務總台2011年啟用我國第一代航空情報服務系統，處理飛航計畫、飛航公告等動態資訊。隨著科技進步、國際規範改變，今年耗資1.7億元啟用新一代系統，結合地理系統將資訊圖像化，打造我國航空版「Google Maps」。

每趟航班起飛前都要發布飛航計劃，民航局飛航服務總台於2011年啟用第一代航空情報服務系統，系統化處理飛航計畫、飛航公告等資訊，並提供台北飛航情報區的機場場面公告示意圖和航行警示圖，將飛航訊息與全世界交換，協助航空公司及飛航人員完成飛行任務。

隨著系統軟硬體逐漸老舊、全球飛航資料庫與國際最新版本格式不同等挑戰，飛航服務總台著手規劃建置新一代航空情報服務系統，歷經4年研發系統規格、招標廠商、測試，已於今年10月啟用，經將近2個月實作，截至目前運作順暢。

▲▼新一代航空情報服務系統。（圖／民航局提供）

▲▼新一代航空情報服務系統。（圖／民航局提供）

▲▼新一代航空情報服務系統。（圖／民航局提供）

總台副總台長董吉利表示，航空情報服務系統包含飛航情報區、航路、航點、機場及導航設施，主要用於處理各航班飛航計劃及飛航公告，並與93個情報區交換。

董吉利說明，台北飛航情報區每年共發布26萬份飛航計畫，將起飛及目的地機場、航程時間、機型、航路及航點等資訊，發布給航程中間經過的所有航管單位。另外，每年也發出1萬多份、接收118萬份飛航公告，包括軍演、無人機、跑道關閉等情況。

他也說，2023年1月11日美國航空情報系統故障導致資料庫毀損，當時機場停飛90分鐘，影響一萬多個航班，凸顯該系統重要性。

董吉利指出，第一代系統主要是採取文字讀取資料，新系統導入後，除了擴展航空公司能驗證全球飛航路線，也結合地理系統以2D／3D視覺圖像化，打造我國航空版「Google Maps」，有助提升航空公司航路規劃精準度、地面運作安全。此外，新一代系統採雙主機、雙網路、雙電源，還有異地備援系統，確保遇到突發狀況能持續提供服務。

12/07 全台詐欺最新數據

