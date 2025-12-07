6機場舉辦飛安系列宣導活動　響應國際民航日

▲民航局轄下機場響應「國際民航日」，舉辦系列宣導活動。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

今天為「國際民航日」，交通部民用航空局響應國際民航組織（ICAO）宣導主軸「為世人打造安全天空與永續未來」，在台北松山、高雄、台中等6機場舉行系列宣導活動，包括跑道與滑行道安全、無人機操作規範等。

每年12月7日為ICAO訂定的「國際民航日」，以「為世人打造安全天空與永續未來（Safe Skies & Sustainable Future for All）」為宣導主軸，延續在加拿大蒙特婁舉辦第42屆大會主題「安全天空 永續未來（Safe Skies․Sustainable Future）」，呼籲各國共同營造安全、永續且具韌性的全球航空網絡。

民航局指出，今年ICAO大會針對全球民航永續與安全治理提出多項關鍵決議，包括強化國家安全管理系統（SSP）、提昇飛航安全及保安監理量能、支持2050年達成航空淨零排放目標、推動永續航空燃油（SAF），並強調全球標準一致性與國際合作的重要性。

民航局表示，我國正依循ICAO相關決議持續推進國內政策與措施，與國際標準無縫接軌。為提升全民飛安認知，台北松山、高雄、台中、台南、澎湖及嘉義等機場舉辦系列飛安宣導活動，由航站人員向民眾說明機場周邊禁止施放影響飛航安全物體、無人機操作規範、跑道與滑行道安全等，同時也走進機場周邊學校，推廣飛航安全教育。

民航局指出，面對航空運量快速增長及新型飛航活動蓬勃發展趨勢，與國籍航空業者合作，精進安全管理系統與風險控管機制，並依循ICAO標準與建議措施，適時修訂飛安監理相關法規與指引，另也推動永續航空燃油、精進機場節能與減少碳排措施，提升永續執行能力。