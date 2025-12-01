明年春節離島首波釋20.5萬個機位　12/9起陸續開放搶票

▲春節離島班機機票12/9起陸續開放訂票。（示意圖／華信航空提供）

記者李姿慧／台北報導

明(115)年春節有9天連假，民航局今天（1日）宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供2,462架次，總共20萬5,728個座位數，12月9日下午6時起陸續開放訂位。

明年春節假期自2月14日至2月22日有9天假期，民航局規劃2月13日起至2月23日等11天為春節航空疏運期，各離島航線運能提供方面，澎湖航線有1,218架次，計95,326個座位數；金門航線1,052架次，計97,160個座位數；馬祖航線192架次，計13,242個座位數；三離島航線共計提供2,462架次，計205,728個座位數。

民航局指出，澎湖、金門及馬祖管制航線航班將分別於12月9日、10日及11日下午6時到7時開放受理旅客電話訂位及網路訂位購票。另民眾透過航空公司網站購買離島返本島機票亦可免除5%營業稅。

民航局表示，春節假期仍以航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求，並統一納入訂位管制，後續亦將視訂位狀況規劃第二波加班機。為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，提醒旅客於統一訂位時間所訂之機位應於訂位日起(含訂位當日)3日內完成開票。

由於今年春節連續假期，民航局發現仍有旅客訂位未搭乘現象，因春節期間機票為寶貴資源，民航局呼籲民眾勿重複訂位，如不欲搭機，亦請儘早取消機位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局表示，春節期間尖峰日期及時段之航班需求大，惟依往年經驗，離峰航班多仍有空位，為省除民眾訂位及等待候補機位之時間與辛勞，建議民眾於無法取得首選航班機位時，可考慮其他次佳日期或離峰時段優惠機票航班。此外，建議居住本島之家人可安排離島鄉親來臺團圓，除可免去訂位困擾外，亦可避開擁擠人潮。