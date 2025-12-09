死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

▲今年2月，70歲的俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅在北韓解放紀念碑前獻花。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯外交部當地時間8日證實，該國駐北韓（朝鮮）大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）於6日逝世，享壽70歲，死因尚未對外公布。馬歇各羅在北韓的外交生涯長達近30年，其中擔任駐北韓大使長達10年，是俄羅斯與北韓深化合作的重要推手。北韓最高領導人金正恩在第一時間向俄羅斯總統普丁致哀，稱其為北韓人民的「親密友人與同志」。

根據《韓聯社》，馬歇各羅誕生於1955年11月21日，1978年從蘇聯外交部下屬的莫斯科國際關係學院畢業，曾在北韓駐蘇聯貿易代表部擔任翻譯及貿易官員，1999年正式轉任外交官。他精通英語、韓語，1999年以駐北韓大使館一等書記官身分開始在北韓工作，之後歷任公使參事官、俄羅斯外交部第一亞洲局韓國科長及副局長等職務。

同時，馬歇各羅也曾在南韓釜山總領事館服務。

2014年12月，馬歇各羅被任命為駐北韓大使，從2015年1月起擔任此職務至今長達10年。

▲今年5月，北韓最高領導人金正恩前往俄羅斯大使館，會見大使馬歇各羅。（圖／VCG）

在任期間，他主持多項高層交流與官方活動，協助北韓高官訪俄或在平壤順安國際機場送別北韓代表團，成為俄羅斯與北韓緊密聯繫的重要橋樑。隨著兩國關係日益緊密，馬歇各羅的外交手腕與長期耕耘被外界視為兩國關係取得「前所未有高度」的重要因素。

馬歇各羅任內曾獲北韓頒發「友好合作發展貢獻」一級親善勳章，俄羅斯政府也於2018年頒發友誼勳章。2024年，馬歇各羅獲頒亞歷山大•涅夫斯基勳章。俄羅斯外交部在聲明中形容他為「一生獻身國家的傑出外交官與愛國者」，並指出他在培育新一代外交官及韓國研究學者上扮演關鍵角色。

北韓最高領導人金正恩在致普丁的慰問電文中表示，「馬歇各羅一生為北韓與俄羅斯友好關係發展奉獻」，並稱其去世是對朝俄兩國及個人的重大損失。同日，北韓外務相崔善姬亦向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）發文慰問，高度讚揚馬歇各羅對兩國友好合作的貢獻。