　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

▲▼今年2月，70歲的俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅在北韓解放紀念碑前獻花。（圖／達志影像／美聯社）

▲今年2月，70歲的俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅在北韓解放紀念碑前獻花。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯外交部當地時間8日證實，該國駐北韓（朝鮮）大使馬歇各羅（Alexander Matsegora）於6日逝世，享壽70歲，死因尚未對外公布。馬歇各羅在北韓的外交生涯長達近30年，其中擔任駐北韓大使長達10年，是俄羅斯與北韓深化合作的重要推手。北韓最高領導人金正恩在第一時間向俄羅斯總統普丁致哀，稱其為北韓人民的「親密友人與同志」。

根據《韓聯社》，馬歇各羅誕生於1955年11月21日，1978年從蘇聯外交部下屬的莫斯科國際關係學院畢業，曾在北韓駐蘇聯貿易代表部擔任翻譯及貿易官員，1999年正式轉任外交官。他精通英語、韓語，1999年以駐北韓大使館一等書記官身分開始在北韓工作，之後歷任公使參事官、俄羅斯外交部第一亞洲局韓國科長及副局長等職務。

同時，馬歇各羅也曾在南韓釜山總領事館服務。

2014年12月，馬歇各羅被任命為駐北韓大使，從2015年1月起擔任此職務至今長達10年。

▲▼今年5月，北韓最高領導人金正恩前往俄羅斯大使館，會見大使馬歇各羅。（圖／VCG）

▲今年5月，北韓最高領導人金正恩前往俄羅斯大使館，會見大使馬歇各羅。（圖／VCG）

在任期間，他主持多項高層交流與官方活動，協助北韓高官訪俄或在平壤順安國際機場送別北韓代表團，成為俄羅斯與北韓緊密聯繫的重要橋樑。隨著兩國關係日益緊密，馬歇各羅的外交手腕與長期耕耘被外界視為兩國關係取得「前所未有高度」的重要因素。

馬歇各羅任內曾獲北韓頒發「友好合作發展貢獻」一級親善勳章，俄羅斯政府也於2018年頒發友誼勳章。2024年，馬歇各羅獲頒亞歷山大•涅夫斯基勳章。俄羅斯外交部在聲明中形容他為「一生獻身國家的傑出外交官與愛國者」，並指出他在培育新一代外交官及韓國研究學者上扮演關鍵角色。

北韓最高領導人金正恩在致普丁的慰問電文中表示，「馬歇各羅一生為北韓與俄羅斯友好關係發展奉獻」，並稱其去世是對朝俄兩國及個人的重大損失。同日，北韓外務相崔善姬亦向俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）發文慰問，高度讚揚馬歇各羅對兩國友好合作的貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵
快訊／新北刑大代理副隊長遭檢舉　檢調約談3人
快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」
新竹貴婦下載App　慘遭詐騙1500萬
李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論
南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」！

男搭熱氣球300公尺高空墜亡！　警調查證實輕生

找代駕卻將他「吊掛車外拖行」1.5km致死　韓奧客喊：喝醉不記得了

快訊／南韓火力發電廠「爆炸起火」　消防搶救燒燙傷患！

日本青森外海深夜強震　居民逃難「擠爆超商」！瘋搶飯糰、麵包

撤離潮塞爆！泰軍F-16轟炸民宅畫面曝　柬埔寨宣告展開反擊

海灣國家成為「資本家的矽谷」！達利歐：AI泡沫確實存在

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

快訊／中國、俄羅斯11架軍機　進入南韓「防空識別區」！

男搭熱氣球300公尺高空墜亡！　警調查證實輕生

找代駕卻將他「吊掛車外拖行」1.5km致死　韓奧客喊：喝醉不記得了

快訊／南韓火力發電廠「爆炸起火」　消防搶救燒燙傷患！

日本青森外海深夜強震　居民逃難「擠爆超商」！瘋搶飯糰、麵包

撤離潮塞爆！泰軍F-16轟炸民宅畫面曝　柬埔寨宣告展開反擊

海灣國家成為「資本家的矽谷」！達利歐：AI泡沫確實存在

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

麻古茶坊芋頭季「金絨芋泥」新上市　COMEBUY開賣沖繩黑糖系列

兒遭惡男撞死　主播父披「亡子白袍」2千字淚訴：憑什麼減刑？

仙塔律師「為何突改口認罪？」　律師曝3關鍵：一點都不意外

吵架怒賣老公送的卡地亞　人妻「氣消超後悔」狂盧原價贖回

全台第一人！最強高中生Ray獲頒「2025最佳實境直播主」嗨翻

青森縣地震影響　《魔物獵人》發表會急取消　官方祈願平安無事

陳詩媛懷孕「雙腿還是超細」！正面看不出是孕婦 依偎王齊麟拍貼閃炸

派拉蒙砸3.5兆「搶親」華納兄弟　怒轟Netflix：根本好萊塢災難

死因不詳！俄駐北韓大使「突然死亡」享壽70歲　金正恩哀慟崩潰

萬華現2字頭「超便宜法拍公寓」　內行點貓膩：出手前三思

【板橋氣爆最新畫面】女路過近距離遭飛濺碎片砸傷 #定食8

國際熱門新聞

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

泰軍F-16空襲民宅畫面曝　柬埔寨展開反擊

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

即／日本青森外海強震上修規模7.6

青森7.6強震　專家：震央在大地震北部

青森強震地鳴狂響　自衛隊基地湧600人避難

更多熱門

相關新聞

即／中、俄11架軍機　闖南韓「防空識別區」

即／中、俄11架軍機　闖南韓「防空識別區」

根據《韓聯社》最新消息

即／韓火力發電廠「爆炸起火」！

即／韓火力發電廠「爆炸起火」！

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

日本深夜強震　居民「擠爆超商」瘋搶食物

日本青森強震　地殼位移9公分

日本青森強震　地殼位移9公分

偷聽K-pop遭處決　北韓6狙擊手齊射頭身分離

偷聽K-pop遭處決　北韓6狙擊手齊射頭身分離

關鍵字：

日韓要聞北韓朝鮮俄羅斯大使馬歇各羅

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！你還跟我說正常

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

主播兒遭酒駕撞死全身孩子衣服出庭

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

五月天經紀人發文疑10字反擊朱孝天！

即／火燒知名石頭火鍋　停業裝修火煙狂竄

台灣客「死守電視」　一票台人曝真相笑噴

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面