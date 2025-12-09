日本青森外海深夜強震　居民逃難「擠爆超商」！瘋搶飯糰、麵包

▲日本青森縣陸奧市某紀念商品店，強震導致酒類等商品從貨架上翻倒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本青森縣東側外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，八戶市觀測到震度6強的搖晃，岩手縣久慈市也觀測到70公分高的海嘯，居民們趁深夜緊急前往高處避難，不少人湧入避難中心或是到超商搶購食物與生活用品，部分建築物、商店和旅館受損，夜間的不安與混亂持續到隔日清晨。

根據日媒《朝日新聞》，地震發生後，岩手縣久慈市測得國內最高70公分海嘯，立刻開設8處避難所，其中某福祉中心一度收容約160人。久慈市居民表示，「平常不會特別注意海嘯警報，所以當我聽到警報時真的嚇壞了，只能拼命往安全地點逃」。

岩手縣九戶村的20歲看護學生大畑愛櫻，則趕緊從實習醫院返回避難所。部分民眾駕車避難，造成避難中心前的坂道出現塞車，當局呼籲居民盡量徒步撤離。

▲日本青森縣八戶市一間超商因強震而暫時關閉。（圖／達志影像／美聯社）

青森縣八戶市多名居民因強震而在深夜被迫撤離，當中包括外籍人士。來自加勒比海國家千里達及托巴哥的英語教師喬吉（25歲）表示，「家中物品掉落，我衝到馬路上，被好心人開車載來避難所」。

美國籍25歲教師帕特里克則說，「這是我第一次經歷這麼大的地震，身體顫抖始終停不下來」。避難所內居民整夜關注電視新聞，難以入眠。

地震造成民眾搶購潮。青森縣階上町一間便利商店從地震發生後至隔日凌晨1時，共約100人湧入，搶購飯糰、麵包、紙箱瓶裝水以及除菌濕紙巾。店主表示，「平常夜間不可能有這麼多人」。

其他便利商店亦受波及。根據日媒《讀賣新聞》，位於青森縣八戶市類家地區的便利商店羅森（LAWSON）八戶類家分店，則因地震導致陳列商品從貨架掉落散亂一地，正在使用油鍋炸物的店員甚至抱怨，「食用油飛濺，導致無法繼續操作」。