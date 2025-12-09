　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

偷聽K-pop遭公開處決！　北韓6狙擊手齊射「頭身分離」千人圍觀

▲▼ 北韓領導人金正恩 。（圖／路透）

▲北韓領導人金正恩 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

北韓近年公開處決激增，殘酷手法令人不寒而慄。脫北者證實，自2020年後，處刑頻率明顯上升，甚至出現子彈打中脖子、頭跟身體分離的恐怖景象，上千人被迫一起觀看行刑，眼睜睜看著6名狙擊手同時朝被綁在木樁上的「罪犯」開火，心理創傷至今難以消散。

雨夜立起3公尺木樁　隔天才知是為「槍決」準備

根據《デイリー新潮》報導，35歲脫北者金日赫（Kim Il-hyuk）來自黃海南道碧城郡。他回憶，2022年7月，任職糾察隊的朋友曾被緊急召回，要求在廢棄鈦礦旁挖洞立起兩根約3公尺高的木樁。朋友當時以為是新的採礦作業，卻被命令通宵站崗、禁止任何人靠近。

直到隔天快中午，城鎮廣播車出現，用喇叭宣布將「公開處決」。

受刑者被綁木樁、頭罩白布　上千人被迫觀刑

當天被處決的有兩人，一名22歲男子被指控觀看與傳播南韓歌曲與韓劇；另一名33歲男子則被指涉入9年前的凶殺案。金日赫說，他到場時兩人早已被綁在木樁上，頭套白布，「我們根本無法確認罪名是不是事實，甚至不知道是不是本人」。

北韓公開處刑採「全員動員制」，不分職業、年齡，全都必須到場。職場、學校由主管帶隊，幾乎不可能拒絕，連剛加入政治少年組織的10歲孩童，也會以「教育」名義被強制帶去觀刑。

6名狙擊手列隊齊射「頭身分離

金日赫回憶，行刑前會刻意等待群眾聚集，「不會明講『犯罪就這樣下場』，但一定是在示眾」。當天因為下雨，仍有約1000人被迫站在現場。

軍人先重申罪狀，接著真正的恐怖開始了。行刑地點距離木樁約15公尺，6名狙擊手分成兩列排開，端槍瞄準。他說，每個狙擊手約射5發，雖然是單發式步槍，但6人幾乎同時扣板機，聲音聽起來像連發掃射，「塔塔塔塔」迴盪整個山谷。

多數人民嚇得把頭低下，「我雖然站在場內，卻一直想：總有一天也會輪到我。」

金日赫指出，這只是他看過的其中一次。自2020年起，公開處決暴增，「以前一年才一件，後來三個月就兩次」。手段也越來越可怕，「有人被高射砲炸得粉碎；也有人子彈偏離胸口，打中脖子，頭跟身體直接分開。」

他說，這些場面悲慘到難以形容。

《反動思想文化排擊法》讓處決更頻繁　年輕世代幾乎都偷看韓流

金日赫提到，2020年底實施的《反動思想文化排擊法》是關鍵。該法嚴格禁止觀看、散播韓劇、K-POP、美劇等外國影視，「以前看韓劇最多就是坐牢，現在散播真的會判死刑。」

他估算，自己目睹的公開處刑大約有一半與排擊法相關。每戶人家會頻繁遭到突襲檢查，USB、錄放機、電視訊號都可能被搜查，「他們會把整個家翻到像被洗過一樣乾淨。」

儘管風險巨大，北韓20、30代仍普遍接觸韓流。金日赫坦言，外國影視讓他看到完全不同的生活，「看到外面那麼富裕，很難再相信北韓體制能讓我們過上好日子」。

他直言，正因為年輕人思想改變得太快，金正恩才會加重處罰、強行示眾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 5419 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
訓練27歲殺手！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕
快訊／火燒知名石頭火鍋！火煙狂竄...35人16車急灌救
快訊／Pocky巧克力棒出包　來台2產品需回收
又開後門？陳玉珍提案鬆綁排黑「讓緩刑犯參選」　綠批在幫蘇清泉
日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分
多家火鍋店上榜　食材驗出違規
快訊／大逆轉！仙塔律師全部認罪了
南迴搞軌主嫌輕生亡！雙胞胎懵懂繼承父債5千萬　他成熱血警察助

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

人夫網路上「常對正妹辣照按讚」　土耳其法院裁定構成離婚理由

偷聽K-pop遭公開處決！　北韓6狙擊手齊射「頭身分離」千人圍觀

7.6強震夜襲！　日專家示警：一周內恐有連續地震「3天內最危險」

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

2個月前才收養　2歲男童回家找比特犬玩「30秒內遭咬死」

日本青森外海7.6強震　引發「地殼位移」9公分

川普放行輝達H200出口中國　路透：抽成25%「台灣付美國」

人夫網路上「常對正妹辣照按讚」　土耳其法院裁定構成離婚理由

偷聽K-pop遭公開處決！　北韓6狙擊手齊射「頭身分離」千人圍觀

7.6強震夜襲！　日專家示警：一周內恐有連續地震「3天內最危險」

日本青森7.6強震影響交通　東北新幹線部分區間停駛

美捕2中籍背景人士　涉嫌向中國走私輝達AI晶片

跟風網路危險挑戰「吸除臭劑」求嗨　13歲少女昏倒臥室身亡

柬控泰軍「投毒煙彈」攻擊！　2平民被炮彈炸死

日本青森7.6地震傳災情　陳其邁關心：隨時提供必要支援

男團Saturnday升級6人團！　露面親揭「驚人變化」超驚喜

FBI示警！AI深偽「求救影片」激增　綁架詐騙手法全面升級

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

訓練殺手16槍奪命！幕後首腦也是「閃兵」...和陳零九同日被捕

南迴搞軌案李泰安出獄現況曝！　當老闆做工程「不再吊兒郎當」

AI需求旺！水冷散熱三雄11月營收同刷新高　奇鋐倍增

快訊／火燒知名石頭火鍋！停業裝修火煙狂竄...35人16車急灌救

李泰安出獄低調過活　律師曝他心境...是否提再審平反未定論

搶食小草？應曉薇女兒別「KP」徽章　吳怡萱：歡迎加入民眾黨

【阿嬤覺得你冷】怕貓冷幫牠穿毛帽毛衣　貓想逃還被抓回來XD

國際熱門新聞

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

青森7.6強震！男熟睡嚇「被往上猛推一把」　居民揭恐怖地鳴景象

外國旅客到日本「最愛買Top1」曝光！

日本發布7.0以上大地震警告　八戶市停課

日7.6強震　3縣秒發「3公尺海嘯警報」

機率1％　氣象廳：一週內恐有311等級強震

韓12萬台攝影機破解外流　裸澡分娩全看光

警示寫日文！　2陸女「站軌道」遭撞死

即／日本青森外海強震上修規模7.6

青森7.6強震　專家：震央在大地震北部

青森強震地鳴狂響　自衛隊基地湧600人避難

快訊／又震　日青森縣外海規模5.1地震

更多熱門

相關新聞

日本青森強震　東北新幹線部分停駛

日本青森強震　東北新幹線部分停駛

日本青森縣東方外海昨（8）日深夜發生規模7.6強震，青森縣觀測最大震度6強，強烈搖晃造成東北地區交通大亂。包括新幹線、在來線等陸續停駛，各交通單位今（9）日持續進行安全確認與搶修。

日本青森7.6強震　福島核廢水排放緊急暫停

日本青森7.6強震　福島核廢水排放緊急暫停

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

地震狂搖　台灣客「死守電視」日網爆紅

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

日本首次發布「餘震注意報」　青森災情曝

孫興慜遭前女友勒索636萬　法院判決出爐

孫興慜遭前女友勒索636萬　法院判決出爐

關鍵字：

公開處決北韓日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

左營16槍命案　27歲殺手「出國特訓」安家費百萬

小煜離婚爆「愛玩越界」2導火線曝！

峮峮《飢餓遊戲》畢業了！節目道歉：沒替她擋下網暴

朱孝天被踢出F4不爽開嗆　網挖鐵證狠打臉

仙塔律師扮詐團內鬼改口認罪　願繳回陪訊鐘點費求減刑

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

20多歲男「大岩蛇GG」　女友：靠邀喔！原來上次吃到垢

一票人都收到了！最新詐騙曝光　網怒：真的很變態

小煜「超辣前妻」淚眼首發聲

「1前戲爽到升天」他下秒開戰　女友不給碰

醫揭「3黑色食物」才真護腎　黑豆、黑芝麻別亂吃

獨子侵犯姊妹多年！她悲吐：父母要保護哥哥

日本7.6大地震　青森火災、路坍6傷

青森7.6強震第一視角！台旅客房內狂搖60秒

估跌破10℃　入冬最強冷空氣時間曝

更多

最夯影音

更多
恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩
離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

離婚夫妻典範！李進良祝福小禎談戀愛　猛虧她「過20年還是喜歡32歲的」

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

快訊／板橋定食8凌晨突氣爆「整層炸爛」　5人受傷

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面