偷聽K-pop遭公開處決！　北韓6狙擊手齊射「頭身分離」千人圍觀

記者張方瑀／綜合報導

北韓近年公開處決激增，殘酷手法令人不寒而慄。脫北者證實，自2020年後，處刑頻率明顯上升，甚至出現子彈打中脖子、頭跟身體分離的恐怖景象，上千人被迫一起觀看行刑，眼睜睜看著6名狙擊手同時朝被綁在木樁上的「罪犯」開火，心理創傷至今難以消散。

雨夜立起3公尺木樁 隔天才知是為「槍決」準備

根據《デイリー新潮》報導，35歲脫北者金日赫（Kim Il-hyuk）來自黃海南道碧城郡。他回憶，2022年7月，任職糾察隊的朋友曾被緊急召回，要求在廢棄鈦礦旁挖洞立起兩根約3公尺高的木樁。朋友當時以為是新的採礦作業，卻被命令通宵站崗、禁止任何人靠近。

直到隔天快中午，城鎮廣播車出現，用喇叭宣布將「公開處決」。

受刑者被綁木樁、頭罩白布 上千人被迫觀刑

當天被處決的有兩人，一名22歲男子被指控觀看與傳播南韓歌曲與韓劇；另一名33歲男子則被指涉入9年前的凶殺案。金日赫說，他到場時兩人早已被綁在木樁上，頭套白布，「我們根本無法確認罪名是不是事實，甚至不知道是不是本人」。

北韓公開處刑採「全員動員制」，不分職業、年齡，全都必須到場。職場、學校由主管帶隊，幾乎不可能拒絕，連剛加入政治少年組織的10歲孩童，也會以「教育」名義被強制帶去觀刑。

6名狙擊手列隊齊射「頭身分離」

金日赫回憶，行刑前會刻意等待群眾聚集，「不會明講『犯罪就這樣下場』，但一定是在示眾」。當天因為下雨，仍有約1000人被迫站在現場。

軍人先重申罪狀，接著真正的恐怖開始了。行刑地點距離木樁約15公尺，6名狙擊手分成兩列排開，端槍瞄準。他說，每個狙擊手約射5發，雖然是單發式步槍，但6人幾乎同時扣板機，聲音聽起來像連發掃射，「塔塔塔塔」迴盪整個山谷。

多數人民嚇得把頭低下，「我雖然站在場內，卻一直想：總有一天也會輪到我。」

金日赫指出，這只是他看過的其中一次。自2020年起，公開處決暴增，「以前一年才一件，後來三個月就兩次」。手段也越來越可怕，「有人被高射砲炸得粉碎；也有人子彈偏離胸口，打中脖子，頭跟身體直接分開。」

他說，這些場面悲慘到難以形容。

《反動思想文化排擊法》讓處決更頻繁 年輕世代幾乎都偷看韓流

金日赫提到，2020年底實施的《反動思想文化排擊法》是關鍵。該法嚴格禁止觀看、散播韓劇、K-POP、美劇等外國影視，「以前看韓劇最多就是坐牢，現在散播真的會判死刑。」

他估算，自己目睹的公開處刑大約有一半與排擊法相關。每戶人家會頻繁遭到突襲檢查，USB、錄放機、電視訊號都可能被搜查，「他們會把整個家翻到像被洗過一樣乾淨。」

儘管風險巨大，北韓20、30代仍普遍接觸韓流。金日赫坦言，外國影視讓他看到完全不同的生活，「看到外面那麼富裕，很難再相信北韓體制能讓我們過上好日子」。

他直言，正因為年輕人思想改變得太快，金正恩才會加重處罰、強行示眾。