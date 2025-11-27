網紅惡搞家樂福、全聯！試吃一口放回貨架蹭流量　挨告下場曝

▲詹姆士遭網友撻伐後，稱影片中使用的商品都有結帳並道歉。（圖／翻攝自Instagram／dai_james0925）

記者郭玗潔／台中報導

IG有2.9萬粉絲的網紅「詹姆士（呈）」為了拚流量，帶著賴姓攝影師到全聯、家樂福，拍下自己隨意「試吃」洋芋片、優酪乳等，再將開封後的商品放回貨架上的畫面，還表示「免費的最好喝，不買了走了」，影片放上網後，不僅被網友撻伐，還被全聯和家樂福告上法院。台中地院審理，法官審酌兩人已和2業者和解，共要賠償40萬元等情，依各犯2個以網際網路犯妨害信用罪，詹姆士處6月徒刑，賴男處4月徒刑，皆緩刑2年。可上訴。

判決指出，戴男在IG上暱稱「詹姆士（呈）」，為了提升知名度，帶著賴姓攝影師於前年11月29日凌晨1時許，前往台中市某家樂福，由賴男負責拍攝，詹姆士則從貨架隨手拿起洋芋片、果汁等物，當場拆開食用一兩口，同時嘻笑評論說「可以試吃喔，放回去就好了」、「免費的最好喝，不買了走了」，再把剩下的食品放回貨架。

去年1月26日17時10分許，兩人又前往台中某全聯，拍攝詹姆士在貨架前吃洋芋片、喝優酪乳，狂抽濕紙巾，再把使用過的商品放回貨架，詹姆士還對著鏡頭喊話「希望大家學起來」，影片字幕更說「這都免費的」、「繼續搞事」、「客家精神」、「這邊的東西都不太好喝欸」，內容相當荒唐。

影片上架後遭網友炎上，兩人連忙兩度道歉表示「我們所使用的東西都是有結帳的，請各位網友不要再斷章取義，我們做的所有行為，都會負起相關責任」，但網友仍不買單，家樂福、全聯也憤而對兩人提出告訴。

家樂福、全聯認為，詹姆士和賴男還沒結帳就開吃貨架上食品，使用商品後又放回貨架上，也沒有拍攝到後續將開封食品結帳的部分，等於在網路散布「能隨意在賣場開封食品再放回去」的流言，以不實事實指謫兩家公司輕忽對賣場食品衛生管理，造成消費者對公司產生食品衛生、安全之疑慮，已貶損公司商譽。

法官審理，認為詹姆士和賴男明知網路傳播快速，仍為了流量拍攝不實影片，造成消費者對兩家公司在商品衛生上有疑慮，甚至引起不必要的消費恐慌，嚴重侵害兩家公司的名譽和信用，且有紊亂商品市場秩序的危險，審酌兩人年紀尚輕、素行良好，犯後坦承犯行，事後兩人以連帶賠償兩家公司各20萬為條件達成調解等情，依兩人各犯2個以網際網路犯妨害信用罪，詹姆士合併執行6月徒刑，賴男合併處4月徒刑，皆緩刑2年。可上訴。