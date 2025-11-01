不滿鄰居鞋櫃放屋外　「12雙鞋各拿走單腳」住戶下場慘了

記者黃翊婷／台北報導

男子阿輝（化名）因為不滿大樓鄰居長期將鞋櫃擺在屋外，占用公共空間，多次勸導也沒有改善，一氣之下將其中12雙鞋子各拿走單腳並藏起來，結果反而害自己吃上官司，一審被依竊盜罪判處拘役20日。阿輝提出上訴，台北地院二審法官裁定撤銷原判決，改依強制罪判處阿輝拘役20日，得易科罰金2萬元。

▲阿輝拿走「單腳鞋子」報復鄰居。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝因為不滿同大樓的一名鄰居長期將鞋櫃擺設在屋外，占用公共空間，竟在去年3月間趁著凌晨無人時，悄悄將鞋櫃中的12雙鞋各拿走單腳，再藏到大樓圍牆外面的樹林裡。

後來鄰居要出門時，發現鞋子都只剩下單腳，根本沒辦法穿出去，於是報警處理。警方調閱監視器畫面追查，很快便找上阿輝。

阿輝到案之後，對於上述行為均坦承不諱，一審被法院依竊盜罪判處拘役20日，但他不服判決結果，因此決定提出上訴。

台北地院二審法官認為，阿輝取走單腳鞋子的行為，只是讓鞋子無法發揮使用功能，最多只會讓鄰居感到困擾，難認可以從中獲得利益，一審以竊盜罪論處確實不妥，最終裁定撤銷原判決，改依強制罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，全案仍可上訴。