320+1嘉義市城市博覽會好好玩！中華電信以創新科技賦能嘉義市立博物館　讓傳統藝術交趾陶活起來

▲嘉義市政府文化局局長謝育哲說明嘉義市博物館攜手中華電信打造互動裝置，以及「320+1嘉義市城市博覽會」的特色！（圖／記者徐文彬攝）

記者楊智雯／嘉義報導

嘉義市的建城史回溯自清代，至今正好走過321年。這座方圓約八公里的小城，蘊藏著豐富的文化底蘊與生活細節，走進嘉義市，總能感受到一種「剛剛好」的自在氛圍。嘉義市將於今年12/12~12/28盛大舉辦「320+1嘉義市城市博覽會」，以「共享城市、宜居城市、摩登城市」為策展主題，象徵嘉義從歷史走向未來，為了讓嘉義最具代表性的傳統工藝「交趾陶」在新世代中重獲注目，嘉義市立博物館攜手中華電信為交趾陶館導入全新數位互動元素，於城市博覽會期間正式亮相，讓民眾以全新方式認識嘉義的匠心文化。

「320+1嘉義市城市博覽會」的品牌主題為「美好的總合」，旨在推動「由下而上的策展」，讓「人人都是策展人」，嘉義市政府文化局局長謝育哲表示，「320+1」的「+1」不但是諧音梗「嘉義」，也代表這座城市是因為每個人的「+1」而更好，讓傳統藝術能夠「+1」注入新的生命力，讓年輕人能以直覺、好玩的方式成為傳統文化的共創者。

身為「交趾陶故鄉」的嘉義，在傳承與推廣這項傳統工藝是文化局的使命，然而傳統靜態的文物展示與單向的導覽文字，要在年輕世代心中激發共鳴仍有努力的空間，對於如何傳承更是個挑戰與功課。為了讓嘉義市立博物館成為「活化傳承的博物館」，並鼓勵更多市民共同參與，繼上次與中華電信成功合作AR導覽後，今年特別鎖定嘉義市立博物館中的交趾陶藝術，以創新科技打造全新互動裝置，讓民眾可以體驗虛擬浮空捏陶、互動導覽，過程中了解技法、釉色等工藝，並將靜態的解說轉化成親身體驗的知識點。

▲在葉王工藝社全民捏陶的展區，以簡易的非接觸式手勢辨識操作，進行虛擬陶土捏塑，享受浮空捏陶創作的樂趣。（圖／資料照，下同）

「過去我們擔心小朋友伸手去碰展品，現在反而希望他們多動手！」這次的展覽以「手感共創」為出發點，針對許多年輕學子「只見廟宇屋簷，不識匠心」的現象，嘉義市政府文化局希望透過數位互動體驗，讓交趾陶文化重新「活起來」。中華電信與嘉義市立博物館本次合作包含兩大亮點，「葉王工藝社全民捏陶」的AI虛擬捏陶，以及「探陶藝次元」的互動桌導覽。在葉王工藝社全民捏陶的展區，民眾只需以簡易的非接觸式手勢辨識操作，進行虛擬陶土捏塑，享受浮空捏陶創作的樂趣；同時運用了AIGC(AI生成內容)影像風格轉換技術，為民眾的虛擬創作即時上釉增色，變成專屬的數位藝術品，這項設計連國小學生都能輕鬆上手。

▲在探陶藝次元的互動導覽桌，民眾可透過放置3D實體物件與感應桌進行互動。

另一個探陶藝次元的互動導覽桌，則以交趾陶創作常見的「戲齣人物」、「飛禽走獸」、「花果器物」三大題材為核心，民眾可透過放置3D實體物件與感應桌進行互動，例如以「地藏庵戴潮春事件陶壁」，首件嘉義在地歷史故事交趾陶陶壁為發想的「守城挑戰」，只要把指定物件放上桌面，立刻觸發對應章節，牆面螢幕同步呈現主要解說，桌面螢幕則提供細節探索與觸控互動，從而把原本靜態的導覽文字，強化視覺延伸與情境帶入，讓民眾邊玩遊戲邊產生文化認同感。

▲中華電信企業客戶分公司協理吳國禎說明，中華電信正積極布局5G智慧應用，深耕文化科技領域。（圖／記者林敬旻攝）

因為館內人力有限，系統必須直覺又穩定，讓志工或導覽員一學就會。中華電信團隊深知博物館對於低門檻操作和維運友善的高度需求，因此特別設計成「零學習門檻」。中華電信企業客戶分公司協理吳國禎表示，中華電信在5G智慧應用時代積極深耕文化科技領域，結合多元領域夥伴為文化傳承注入新生命。為了讓技術服務符合文化及場館的實際需求，這次專案採用一條龍式數位應用整合方案，從文化內容的數位轉譯、互動設計、AI元素整合，全面支持文化場域的數位轉型，「讓文化科技變得零門檻、可親近，我們的最終願景是透過科技讓文化更有溫度」。未來雙方也期待將數位互動科技應用至嘉義其他博物館與在地文化據點，透過科技的力量，推動智慧觀光與地方共生，讓嘉義這座有故事的城市創造持久的動能與價值。

▲展覽期間推出限定Web AR拍照互動，手機掃描即可透過中華電信自建平台體驗AR內容。

嘉義市政府文化局局長謝育哲強調，除了校園札根與市民參與，未來更期許透過博物館的創新，吸引國際觀光客群，嘉義市具備地利之便，作為「阿里山的入口門戶」，本身就吸引了許多來自歐美或其他國家的獨立背包客，搭配周邊的北門車站和車庫園區，整體觀光生活圈已然成形，利用科技讓國際看見嘉義的傳統工藝，是文化局下一步的重要目標。除了嘉博館，我們在其他場館及市區街角館亦同步進行科技賦能，未來也期待持續攜手中華電信這樣的夥伴，導入新型態的數位科技元素。