地方 地方焦點

不只南科！陳亭妃拋「科技三軸」大藍圖　要把台南打造為台灣科技新都心

▲陳亭妃提出「科技三軸」藍圖，盼將台南打造成全台最完整的跨科技走廊。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

城市的未來不是憑空生成，而是一步一步把亮點串成一道能量走廊，民進黨台南市長初選參選人、立委陳亭妃3日公開她規劃多年的「科技三軸」產業藍圖，喊出要讓台南從北到南形成農業生技、高科技半導體、綠能與AI科技的「科技發展走廊」，推動台南成為下一個十年的國家級科技新都心。

陳亭妃說，她的政見架構為「1、2、3、4、5、6、7」，其中象徵「一個大台南」的「1」與「溪北、溪南雙核心」的「2」，最終要導向她主推的「科技三軸」。後壁花卉產業園區象徵農業生物科技、南科象徵高科技半導體、沙崙象徵綠能與AI科技；三軸各自是亮點，但真正決定城市高度的，是能否把亮點串起，變成足以影響國家布局的科技動脈。

她指出，第一軸是後壁花卉產業園區的農業生技升級。過去園區由市府管理，因量能受限，發展有限。她在110年積極爭取由中央農委會（現農業部）接手，今年9月成功推動園區升格為農業部四級單位，明年將具備獨立預算與公共建設資源，象徵農業生技從地方工程提升為中央級建設，讓台南的農業科技能躍升新階段。

第二軸是南科持續擴張的高科技產業。陳亭妃表示，這8年間南科從一期拓到三期，四期更將進駐沙崙區域。「台積電是護國神山，南科就是台灣產業的未來核心。」

第三軸則是沙崙綠能科學城。綠能產業鏈已從太陽能、風電進化到儲能、智慧電網與淨零科技；加上AI運算中心、南科四期落腳沙崙，以及大南方新矽谷等旗艦計畫，沙崙正在形成南台灣最具潛力的創新聚落，成為下一波科技革命的基地。

陳亭妃強調，科技三軸的關鍵從來不是「三個園區是否足夠亮眼」，而是「三個園區是否能互相拉動、放大外溢效果」。她指出，護國神山若要更強，必須帶動周邊工業區同步升級；都市計畫、住宅、醫療、交通等也要一起成長，城市的樣貌才會全面翻轉。

她坦言，科技三軸不是口號，更不是短期政見，而是把「點」變「線」、再把「線」擴成推動城市的「面」。她說：「科技需要方向，需要判斷，更需要有人帶著做。我為台南抓的方向，就是讓我們的下一個十年，不只跟上世界，而是要讓世界看到我們。」
陳亭妃最後表示，若有機會領導市政，她將以交通改善為基礎，結合中央支持與產業政策，把三軸完整串起，打造全國唯一「跨科技產業發展的城市」。她說：「台南不能只強現在，要一路強。科技三軸，就是替城市鋪好往未來走的路。」

