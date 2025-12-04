　
大陸 大陸焦點 特派現場

2025全球獨角獸企業榜單公佈　中國150家企業入選

▲2025獨角獸企業500強大會在青島舉行。（圖／翻攝央視）

▲2025獨角獸企業500強大會在青島舉行。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

2025年全球獨角獸企業500強榜單於昨（3）日公佈，總估值達39.14兆元（人民幣，下同），較去（2024）年成長逾三成。中國共有150家企業入榜，在數量與估值佔比上仍居全球前列，並在人工智慧、先進製造、交通物流等多個重點領域保持領跑地位。

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP）

▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP）

《央視新聞》報導，統計數據顯示，2025年全球獨角獸企業500強總估值達39.14兆元，同比增長超30%，主要集中在美國與中國，中國共有150家企業入選。

從產業分布來看，金融科技以98家蟬聯規模最大領域，總估值達6.46兆元。此外，人工智慧領域2025年的表現最亮眼，全球AI獨角獸數量從20家增至36家，跳升80%；總估值更暴增至6.83兆元，年增率高達367.8%。其中，中國AI獨角獸由2家增至9家，成長幅度達350%。

▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP）

▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP）

就城市分佈來看，全球共有145個城市擁有獨角獸企業，前十名城市（舊金山、北京、紐約等）共聚集256家，企業數量與估值佔比分別達51.2%與59.48%。

中國發明協會獨角獸創新分會會長解樹江指出，近年國家層面高度重視獨角獸企業發展，今年首次將「培育獨角獸企業」寫入「十五五」規劃建議，加上民營經濟促進法及相關科技、金融政策推動，正為企業技術突破、規模擴張與加速全球化提供更完善支撐。

獨角獸企業人工智慧科技企業估值全球排行

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！

許瑋甯出外景「整晚視訊邱澤」　陳意涵羨慕：那個愛很濃！
川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

川普簽字《台灣保證實施法案》正式生效！

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

【佛瑞德遊記】FRED在東京接到臨時任務，挑戰新幹線到福岡自由行！從東京笑到福岡FT蛇丸、胡椒

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

陳意涵43歲超少女：小孩是用租的（？）　靠「漏風門牙」倒追老公成功

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

台中男點黑輪不吃...包包掉出一把衝鋒槍　全場「凍結5秒」

