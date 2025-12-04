2025全球獨角獸企業榜單公佈　中國150家企業入選

▲2025獨角獸企業500強大會在青島舉行。（圖／翻攝央視）
記者魏有德／綜合報導
2025年全球獨角獸企業500強榜單於昨（3）日公佈，總估值達39.14兆元（人民幣，下同），較去（2024）年成長逾三成。中國共有150家企業入榜，在數量與估值佔比上仍居全球前列，並在人工智慧、先進製造、交通物流等多個重點領域保持領跑地位。
▲大陸AI大模型企業北京智譜。（圖／CFP）
《央視新聞》報導，統計數據顯示，2025年全球獨角獸企業500強總估值達39.14兆元，同比增長超30%，主要集中在美國與中國，中國共有150家企業入選。
從產業分布來看，金融科技以98家蟬聯規模最大領域，總估值達6.46兆元。此外，人工智慧領域2025年的表現最亮眼，全球AI獨角獸數量從20家增至36家，跳升80%；總估值更暴增至6.83兆元，年增率高達367.8%。其中，中國AI獨角獸由2家增至9家，成長幅度達350%。
▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP）
就城市分佈來看，全球共有145個城市擁有獨角獸企業，前十名城市（舊金山、北京、紐約等）共聚集256家，企業數量與估值佔比分別達51.2%與59.48%。
中國發明協會獨角獸創新分會會長解樹江指出，近年國家層面高度重視獨角獸企業發展，今年首次將「培育獨角獸企業」寫入「十五五」規劃建議，加上民營經濟促進法及相關科技、金融政策推動，正為企業技術突破、規模擴張與加速全球化提供更完善支撐。
