生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

一個早上「碰到2組詐騙」　他1招神反擊！網激讚：黑吃黑了

▲▼滑手機,看手機,訊息,渣男,男友,AA,暖男,匯款,開房,劈腿,出軌。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「不敗教主」陳重銘今（3）日錯愕表示，一個上午竟接到兩起詐騙電話，其中一通長達1小時，是「假冒中華電信+轉接165」的手法，讓他險些上當，不過在他識破對方伎倆後，不僅自行撥打165求證，更將詐騙電話「轉介」給下一個詐騙集團，並提供派出所地址反擊，機智反應引發網友熱議。

陳重銘詳述這起「一條龍」詐騙過程。他早上先接到自稱「中華電信資安通訊管理處」的電話，對方語氣專業，甚至提供投訴文件編號、錄音編號及總公司地址，聲稱他名下的電話被檢舉散布投資詐騙訊息，若不處理將全面停話。

對方接著表示，可協助轉接165報案，此舉讓陳重銘心生警覺，因為一般情況下，應由民眾自行撥打查證；儘管如此，他仍接了這通「轉接電話」，通話中一名台語口音的中年男子自稱是警方，詳細地詢問案情，並以「簡易報案」為由，要求他加入LINE進行人臉識別，至此，他已確認是詐騙，在點破對方意圖後，隨即掛斷電話。

▲他將上一個詐騙的電話，交給第二通打來的詐騙集團。（圖／翻攝自臉書／不敗教主-陳重銘）

▲他將上一個詐騙的電話，交給第二通打來的詐騙集團。（圖／翻攝自臉書／不敗教主-陳重銘）

事後，陳重銘自行撥打165反詐騙專線求證，確認這套「電信＋警察」的轉接手法，已是常見詐騙模式。結果時隔不到3小時，他再度發文，表示又接到另一通詐騙電話。

他不禁無奈直呼，「一個早上碰到2個詐騙，台灣真的這樣氾濫嗎？」不僅如此，他乾脆「以詐制詐」，將上一組詐騙的電話，直接交給下一個詐騙，還發了西屯派出所的地址給對方。

對此，網友們紛紛回應，「黑吃黑XDDD」、「老師實在太高招」、「讓他們無地自容了」、「這些詐騙真的無法無天」、「台灣的法律專門在保護詐騙集團」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

身障者陪長輩玩AI！台南勞工局×中華電信打造全台首創數位學堂

在國際身障日前夕，台南市勞工局2日與中華電信攜手亮相「數位賦能 創馨共生年度分享會」，展出馨心學堂年度成果，會中呈現近百位長輩以影音分享創作理念的「跨世代的對畫 AI彩繪人生展」，並展示近千幅由身障講師與偏鄉長者共同完成的AI畫作，呈現身障就業結合科技賦能的創新模式，也具體落實台南市長黃偉哲推動的「希望家園」理念。

東港人權派對大爆滿　警進場助移工「反詐+防販運」

嘉義水啦文化音樂節反詐騙廉政宣導

國中生網購帳戶突遭「凍結」　阿嬤急求助警阻詐

2025亞洲技能競賽　中華電信支援賽事

詐騙電話陳重銘中華電信反詐騙警方165

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

