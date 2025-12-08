　
社會焦點

行兇前15小時街頭「最後擁抱」愛妻　左營槍擊命案殺手亡命海外

▲▼街頭擁抱 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲槍手楊云豪行兇前15小時，在新竹街頭與妻子擁抱（紅圈處）道別 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

震驚全台的高雄豪宅狙殺案，開16槍奪命的27歲槍手楊云豪犯案前一刻，上演一齣街頭的「生死訣別」。檢警追查發現，自知將「亡命天涯」的他，在犯案前15小時特地繞道新竹，和他的嫩妻在街邊緊緊相擁告別，展現冷血殺人外的另一面。

楊嫌與愛妻最後擁抱畫面，透過監視器還原，令人不勝唏噓，如今楊男在殺手集團的完美策劃下，偷渡海外淪為黑戶，情況不明，徒留妻子一人獨自面對殘酷現實。

檢警調查，混跡新北三重、土城一帶的楊云豪，過去只是犯下妨害自由、詐欺車手等「小咖」罪行，沒想到他竟接下這樁致命任務，一夕之間成為背負人命的冷血殺手。

▲左營命案槍手楊云豪長相曝光 。（圖／警方提供）

▲槍手楊云豪在行兇後已經逃亡海外。（圖／警方提供）

檢警追查發現，楊云豪深知此行等同「有去無回」，在8月21日晚間6時許，也就是動手前夕，他從桃園住處搭白牌車出發，行駛約5分鐘後，突然要求司機停靠在路邊的五豐三路附近「下車購物」。

監視器畫面揭露，楊云豪根本沒有購物，早已聯繫妻子在街邊等候，楊男下車後就和愛妻緊緊相擁，彷彿「最後告別」，這段相擁畫面，成了兩人相處的最後證據。

楊云豪在22日清晨7時行兇後，立刻逃往橋頭空地，縱火燒毀作案車輛和槍枝，徹底滅證，並在數名共犯接應下，成功從屏東搭船偷渡海外，從此人間蒸發，而檢方也在11月28日發布通緝。

12/06 全台詐欺最新數據

相關新聞

死前遭遠端監控17天！左營槍擊案死者作息早被摸透

死前遭遠端監控17天！左營槍擊案死者作息早被摸透

震驚全台的高雄左營豪宅前羅姓通緝犯遭狙殺案，檢警經過3個月追查，今（8）天正式偵結起訴包括槍手楊云豪、主謀范嘉榮等9名被告，專案小組追查時發現，這個殺手集團為確保一槍斃命，透過徵信業者找來一名裝監視器高手，在案發前的8月7日，偷偷摸摸在羅男左營豪宅外的電線桿上，加裝了一具遠端高清監視器，死者羅男（57歲）的一舉一動和生活作息「全都錄」，集團也藉此規劃縝密的下手時機。

左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

左營16槍命案主謀曝　當天就飛柬埔寨

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

左營「16槍奪命案」　27歲槍手長相曝光

16槍殺通緝犯27歲槍手通緝　藏匿地點曝光

16槍殺通緝犯27歲槍手通緝　藏匿地點曝光

左營狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手偷渡遭通緝

左營狙殺「緝兇百日」落空　27歲槍手偷渡遭通緝

左營槍擊案槍手擁抱妻楊云豪

