生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未來一周2波冷空氣接力　明天北部降溫「3地防大雨」

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地短暫回溫，都是晴到多雲好天氣。明天東北季風影響，北部地區降雨增加，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨，白天高溫明顯下降。周三至周五東北季風減弱，緊接周六又有一波冷空氣影響，北部、東半部降雨再增加。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，今天東北季風減弱、高壓東移，環境偏東風，清晨受輻射冷卻影響，新竹以南溫度偏低，局部低溫12度以下，最低溫在新竹關西10.7度，苗栗、雲林及南投低溫都不到13度。

他指出，今天白天回溫，各地晴到多雲，西半部可見陽光，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春雲量偏多，西半部高溫26度以上，東半部24至25度以上，苗栗以南要留意日夜溫差大。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

未來降雨趨勢，鄭傑仁指出，今天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春有零星降雨。明天東北季風南下，新竹以北降雨增加，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部大雨。周三至周五東北季風減弱，雨區限縮，且轉為零星降雨。周六另一波東北季風增強，北部、東半部降雨又會增加。

溫度方面，他表示，今天各地高溫24度以上，明天北部、宜蘭降為20度左右，東半部高溫也略降，中南部高溫變化不大，仍有25至28度，但要留意日夜溫差大。周三至周五北部高溫又會回到24至25度，但周六會再降溫。

另外，鄭傑仁指出，今天恆春、蘭嶼、澎湖及馬祖風力較強，明天台南以北也有強陣風；明、後天東半部及恆春半島局部沿海有長浪機率；明天清晨苗栗以南、周三至周四清晨西半部有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

12/05 全台詐欺最新數據

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

AAA／王子.公主開場　李俊昊張員瑛中文問好

相關新聞

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

周一北東甩涼雨彈　下波冷空氣挑戰冷氣團「探11度」

未來一周兩波冷空氣接力，下周一東北季風增強，帶來明顯水氣，北部和東部濕冷，宜蘭、大台北地區、北海岸雨勢較大。下個周末再有一波更強冷空氣，挑戰今年首波冷氣團，仍待後續觀察，若一旦達冷氣團等級，局部空曠地區低溫下探11度。

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

放晴兩天又變天　下周一起「3地雨最大」

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

周末變暖「清晨仍有14度低溫」　下周2天雨區擴大

周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

周末各地晴到多雲　下周一變天「北東2天雨最大」

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

新一波東北季風雨區擴大　下周又有「強冷空氣」

