20歲女大生路上遭怪男攻擊　背後暴打「拉頭髮推倒」畫面曝

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市街頭發生攻擊案，一名女大生走在人行道正要去上學時，一名遊民突然衝到她身後用力打了她一下，她驚嚇回頭後被拉住頭髮推倒，最後整個人倒在地上，誇張攻擊事件在網路瘋傳。

20歲女大生艾蜜莉亞(Amelia Lewis)在TikTok上分享，她1日上午9時30分左右走在曼哈頓街頭，步行前往紐約大學上課時突然遭到男子攻擊，影片獲得400多萬觀看。警方後來證實攻擊人的是45歲男子里佐(James Rizzo)。

NYU student assault pic.twitter.com/LxFhzmiafM — Amelia Lewis (@AmeliaLewi33832) December 1, 2025

影片中可看到，艾蜜莉亞當時戴著耳機走在街上，里佐突然從遠處跑到她後面用力打了她。艾蜜莉亞表示，當時她突然覺得後方很痛，原本以為是朋友惡作劇，回頭發現是陌生人，而且男子還抓住她頭髮，把她狠狠推在地上。

里佐攻擊女大生後快速逃離現場，留下倒在地上的受害者，與周圍受到驚嚇的民眾，許多民眾後來上前給予幫助。

警方2日在華盛頓廣場公園附近將正在行竊的里佐逮捕，後來發現他就是攻擊女大生的人，過往曾有16次犯罪紀錄，其中多起都是針對女性，包含性侵、摸胸、性虐待，甚至在1997年被控犯下謀殺案。

紐約大學表示，「學校很高興一名嫌疑犯已經被逮捕，該嫌疑人1日在路上攻擊我們的學生，我們非常重視這起事件，將繼續為學生提供支持，並與警方合作調查此案」。

