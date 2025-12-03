　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20歲女大生路上遭怪男攻擊　背後暴打「拉頭髮推倒」畫面曝

20歲女大生上學路上遭怪男攻擊　背後暴打「拉頭髮推倒」畫面曝。（圖／翻攝自X）

▲女大生在路上無端被攻擊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約市街頭發生攻擊案，一名女大生走在人行道正要去上學時，一名遊民突然衝到她身後用力打了她一下，她驚嚇回頭後被拉住頭髮推倒，最後整個人倒在地上，誇張攻擊事件在網路瘋傳。

20歲女大生艾蜜莉亞(Amelia Lewis)在TikTok上分享，她1日上午9時30分左右走在曼哈頓街頭，步行前往紐約大學上課時突然遭到男子攻擊，影片獲得400多萬觀看。警方後來證實攻擊人的是45歲男子里佐(James Rizzo)。

影片中可看到，艾蜜莉亞當時戴著耳機走在街上，里佐突然從遠處跑到她後面用力打了她。艾蜜莉亞表示，當時她突然覺得後方很痛，原本以為是朋友惡作劇，回頭發現是陌生人，而且男子還抓住她頭髮，把她狠狠推在地上。

里佐攻擊女大生後快速逃離現場，留下倒在地上的受害者，與周圍受到驚嚇的民眾，許多民眾後來上前給予幫助。

警方2日在華盛頓廣場公園附近將正在行竊的里佐逮捕，後來發現他就是攻擊女大生的人，過往曾有16次犯罪紀錄，其中多起都是針對女性，包含性侵、摸胸、性虐待，甚至在1997年被控犯下謀殺案。

紐約大學表示，「學校很高興一名嫌疑犯已經被逮捕，該嫌疑人1日在路上攻擊我們的學生，我們非常重視這起事件，將繼續為學生提供支持，並與警方合作調查此案」。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」3
被爆翻臉許光漢…章廣辰無視「選邊站」　張軒睿罕見怒發聲
聖石金業「6千萬豪車」遭扣！　法拉利加勞斯萊斯魅影
領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了
比特幣暴跌苦主！　「川普家族」公司股價30分鐘內腰斬　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

家人去太平間認領遺體　發現女「眼球耳朵被啃食」3員工調查中

住家頻遭破壞　男監視器發現「200公斤巨熊」軟骨功鑽進他家地下

收容所臭臉橘貓嚇壞女志工「一摸超反差」　背後原因曝光網心碎

睡覺翻身「項鍊意外卡插座」　8歲童遭恐怖電擊1動作驚險救命

前一個顧客看中卻沒買　男撿起這張彩券買下「刮開中3千萬元」

測DNA找到同父異母姊妹　女發現「2人擁9億賠償金」提告搶繼承

第一次當中途就愛上9歲浪浪　女接收養通知崩潰：捨不得讓牠離開

中國遊客赴柬埔寨免簽　2026年6月起試行

20歲女大生路上遭怪男攻擊　背後暴打「拉頭髮推倒」畫面曝

硬要跟女友坐一起！　奧客大鬧航班「全機被迫折返」

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

涉貪清潔員憨厚笑了　被褫奪公權曝下一步：會繼續幫助人

中國遊客赴柬埔寨免簽　2026年6月起試行

20歲女大生路上遭怪男攻擊　背後暴打「拉頭髮推倒」畫面曝

硬要跟女友坐一起！　奧客大鬧航班「全機被迫折返」

中國籍男子走私空運「24槍械」至日本被逮！　夾藏手法曝光

彭博：台積電、英特爾掀「晶片諜戰」　比拍成Netflix影集更精彩

A320機身鑲板恐有瑕疵　空巴：628架客機需檢修

南亞洪災釀逾1300死！印尼650人失蹤　斯里蘭卡、泰國遭重創

酷澎個資外洩　中國籍員工曾參與「系統開發」！受害人提告求償

前白宮官員：川普想達成貿易協議　習近平「趁機施壓台灣議題」

川普正式宣布：拜登「自動簽名機」代簽文件全部作廢

中國遊客赴柬埔寨免簽　2026年6月起試行

國1五汐高架道火爆衝突！狂男持榔頭追人打　毀車傷警遭壓制

「這是誰的貓？」空服員抱著貓巡走道　網羨慕：想搭這班飛機

起司控注意！IKEA在牛排上灑起司太豪華　耶誕烤半雞限時回歸

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

「台灣飯店11點退房」一票人轟：很不人道！房務曝真實原因

10年都沒教召！他一查「明年底被送14天」崩潰：以前才5天

台東最難訂餐廳主廚回台南創業　予島12/28開幕「今日開放訂位」

含蘇丹紅化妝品原料賣給13廠商　亦鴻企業負責人涉詐欺30萬交保

9戰8敗還輸爐主！字母哥幾乎刪光公鹿貼文　轉戰尼克傳聞再起

【宣判結果】「32元回收電鍋」送拾荒嬤！　清潔員涉貪污一審判決出爐

國際熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

機場驚見「失蹤客機」　離奇蒸發13年找到了

紐時：高市戳破中國自信假象　讓世界正視台灣

川普正式特赦宏都拉斯前總統葉南德茲

性侵親妹11年　變態哥哥判關10年鞭刑24下

OnlyFans網紅被家族排擠！外婆一聽收入態度變了

川普2.0「無償對台軍援」歸零！

川普政府擬擴大旅遊禁令　19國增至約30國

宏都拉斯選戰拉鋸　兩親台候選人僅差9千票

川普嗆「將付出慘痛代價」　宏都拉斯總統大選遭疑作票

「日本美女」照吸1億人觀看！真實身分驚呆

中記者逼問台灣屬於中國？日外相微笑1句KO

更多熱門

相關新聞

川普內閣會議「偷打瞌睡」畫面曝！

川普內閣會議「偷打瞌睡」畫面曝！

美國總統川普2日主持內閣會議時，多次被捕捉到閉眼打瞌睡，在這場長達2小時17分鐘的會議中，各部會首長輪流對總統表達讚美，但川普卻在過程中頻頻出現疲態，甚至閉上眼睛休息。

川普政府擬擴大旅遊禁令　19國增至約30國

川普政府擬擴大旅遊禁令　19國增至約30國

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

川普警告「運毒入美」將遭美軍打擊

川普警告「運毒入美」將遭美軍打擊

烏克蘭和平方案卡關　美俄談判零進展

烏克蘭和平方案卡關　美俄談判零進展

關鍵字：

紐約女大生遊民Amelia LewisJames Rizzo北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

AV女神被拍「九份0偽裝逛街」

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

一天大便5次！他慘罹「大腸癌第3期」　醫列警訊

LINE「14款免費貼圖」限時下載！鏈鋸人、我是馬克

麻吉大哥「幸運數字」曝光！　黃立成砸4.6億久違發言

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面