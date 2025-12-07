　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

▲▼香港立法會選舉展開　特首李家超：守護宏福苑災民的一票。（圖／路透社）

▲香港立法會選舉投票7日上午展開。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港第八屆立法會選舉投票7日上午7時30分正式開始，共開放612個投票站，有逾413萬名合資格選民可參與投票，將選出90名立法會議員。

根據港媒報導，此次是「完善選舉制度」後的第二次立法會換屆選舉，共有161名候選人，所有議席都有競爭。地區直選方面，10個選區共有51名候選人，競逐20個席位，每區平均有5至6人競逐兩個議席。

功能界別28個分組，60名候選人競逐30個議席，有40個議席的選舉委員會界別有50名候選人角逐。

▼香港特首李家超。（圖／路透社）

▲▼香港立法會選舉展開　特首李家超：守護宏福苑災民的一票。（圖／路透社）

作為落實“愛國者治港”原則下的重要實踐，本次選舉將選出90名立法會議員，其中包括選舉委員會界別40席、功能界別30席及地區直選20席。新一屆立法會議員的任期將從2026年1月1日開始，為期四年。

香港特首李家超與妻子上午8時30分左右，前往港島西選區位於羅便臣道的高主教書院票站投票。他受訪時表示，投票過程順暢和方便，票站人員態度投入，解釋得也很清楚。

對大埔宏福苑大火，李家超指出，政府有很多支援和善後工作，會查個水落石出，推動制度改革，當新一屆立法會召開首次會議，政府會提出首個議案，討論如何支援災民和重建。

李家超還說，希望與議員商議討論盡量照顧好災民，加快找出真相和重建復原。他也呼籲選民踴躍投票，形容此次投出的是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行的一票。

▼宏福苑大火災情慘重。（圖／路透）

▲▼香港宏福苑大火。（圖／路透）

▲▼香港宏福苑致命火災後的景象。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
472 2 3803 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台樂團主唱認了性侵！　經紀人怒開鍘：道歉聲明非常爛
快訊／嚴重車禍！　祖孫重傷雙亡
快訊／8歲兒霸凌事件延燒　賴瑞隆14：30再開記者會
IU淡妝超仙現身！　360度轉圈給拍
台人PO文向小紅書官方求救！　遭陸網狂吐槽
《苦盡》哈洗大叔機場一路大笑擊掌超嗨　潤娥收禮物暖翻
趙震雄引退！韓歌手怒護航「你們就活得很清白嗎」惹議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

陸新任駐菲大使井泉履新　坦言「任務很重」要讓中菲關係不惡化

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐走紅毯

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」　今晚出席2025年尖叫之夜

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

中國「最忙五人組」亂象　官媒批侵蝕社會信任

「南京陷落紀念」郵戳成罪證　15歲高中生捐贈南京大屠殺珍貴史料

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺　劍指美日干涉台海

香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

陸新任駐菲大使井泉履新　坦言「任務很重」要讓中菲關係不惡化

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

鮮芋仙香港爆欠租2000萬又拖薪、5店接連熄燈！　台灣總部發聲

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億　與李一桐走紅毯

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」　今晚出席2025年尖叫之夜

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

直擊／台粉素質被讚爆！CORTIS機場零推擠「素顏給拍」心情好狂揮

KIA「全新電動轎車預告圖」曝光！疑似Stinger接班人　新性能旗艦

快加油！　明起汽柴油各漲0.1元

半導體已婚女偷吃懷孕　綠帽夫崩潰求償吞敗...二審逆轉勝

前米其林二星料理長來台中開懷石料理！免飛日本就能吃到職人手藝

少女吃甜點送命！　驚揭父親婚外情「小三狠心毒殺」

台樂團主唱認了性侵！道歉文遭全網砲轟　經紀人怒開鍘：聲明非常爛

難以忘懷！　海盜王牌斯金斯登福特號、馬漢號致敬真英雄

禁1年小紅書！律師驚喊「信仰崩塌」：民主國家不該封鎖言論場域

手相師VS醫師！佛眼紋具備身兼多職潛能　日醫「讀手」揭身體警訊

周渝民起鬨！言承旭超活潑　阿信聽到生日歌：很尷尬

大陸熱門新聞

47年前老版人民幣「1元女孩」是她

帥炸尖叫之夜！劉宇寧《書卷一夢》熱度值破7億

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

福建海事出動3公務船　首次在「台灣淺灘」海域舉行搜救演練

新發現！古代人1200年前擼是豹貓

香港大火「燦笑比YA」合照　YTR遭港警拘捕

劉宇寧現身澳門寵粉超有「男友感」

陸女機器人疑「活人扮演」　團隊現場剪衣

美知名掃地機器人欠陸代工廠超25億元

他挖出30公斤「大寶貝」　專家：來自千年前

日軍炫耀斬殺中國兵「真痛快」　南京大屠殺新鐵證

解放軍「罕見」公開潛艇集群與導彈垂直下殺

陸官媒：封得住小紅書，封不住真相

陸電動自行車新規上路！最高車速限制25公里 商家憂「賣不動」

更多熱門

相關新聞

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

鮮芋仙香港爆欠租　台灣總部發聲

「鮮芋仙Meet Fresh」香港地區分店今年陷入經營風波，年中短短2個月內相繼有5家門市結束營業，引發外界對財務狀況的關注。法院文件顯示，港方代理以多家名為「One Fresh」、「Next Step」等公司經營不同店點，2025年1月至7月底期間累積超過新台幣2000萬元租金被追討。除此之外，也有曾在香港分店工作的員工指控，店家拖欠薪資與相關勞動費用。鮮芋仙台灣總部日前發聲明，宣布接管。

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

港府第三號人物陳茂波「取消訪日」！

北市議員選戰／士北「一屆魔咒」區　綠打穩健牌維持提5席

北市議員選戰／士北「一屆魔咒」區　綠打穩健牌維持提5席

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

宏福苑傷亡最慘「竟非起火大樓」

宏福苑7棟樓搜索完畢 已致159人遇難！各棟罹難人數曝

宏福苑7棟樓搜索完畢 已致159人遇難！各棟罹難人數曝

關鍵字：

香港立法會選舉立法會選舉李家超

讀者迴響

熱門新聞

女中士急借錢！下士竟提「愛愛換錢」　營內浴室成交易地點

台南女警開單遭斧頭砍傷！砍人畫面曝光

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

朱孝天被F4除名很受傷！妻揪心開砲：有人在傷害他

下波恐入冬最強冷氣團　台北探10℃

台南女警開單遭車主拿斧頭砍傷！

女警遭斧頭砍　黃偉哲震怒：絕不寬貸

全台第3家「島語」12/29開幕

50年透天「賣1100萬」要入手嗎？網吐真心話

醫示警：這些人「容易在睡夢中就走了」！猝死前警訊常被忽略

201男同志開淫趴！妻崩潰見「丈夫在其中」

估跌破10℃　入冬最強冷空氣要來了

繳電費「發票爽中1000萬」　獎落這縣市！

胸悶掛號！她進診間才知「醫師是高大成」

快查是不是你！喝手搖飲「爽中發票1000萬」

更多

最夯影音

更多
男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬

男將入獄竟要前女友「每月1萬2養他媽」　衝美髮店潑汽油丟鐵撬
圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

圭賢前經紀人「開車違規」跑給警察追　因「駕照被吊銷」竟要求他揹鍋！

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

27歲女經理遭父催婚「不婚是自私」！ 　周揚青看不下去..直言：只會把她推遠

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

宜蘭24歲警休假加班值勤！遭廂型車高速衝撞重傷　恐怖畫面曝光

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面