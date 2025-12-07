香港立法會選舉展開　特首：守護宏福苑災民的一票

▲香港立法會選舉投票7日上午展開。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港第八屆立法會選舉投票7日上午7時30分正式開始，共開放612個投票站，有逾413萬名合資格選民可參與投票，將選出90名立法會議員。

根據港媒報導，此次是「完善選舉制度」後的第二次立法會換屆選舉，共有161名候選人，所有議席都有競爭。地區直選方面，10個選區共有51名候選人，競逐20個席位，每區平均有5至6人競逐兩個議席。

功能界別28個分組，60名候選人競逐30個議席，有40個議席的選舉委員會界別有50名候選人角逐。

▼香港特首李家超。（圖／路透社）



作為落實“愛國者治港”原則下的重要實踐，本次選舉將選出90名立法會議員，其中包括選舉委員會界別40席、功能界別30席及地區直選20席。新一屆立法會議員的任期將從2026年1月1日開始，為期四年。

香港特首李家超與妻子上午8時30分左右，前往港島西選區位於羅便臣道的高主教書院票站投票。他受訪時表示，投票過程順暢和方便，票站人員態度投入，解釋得也很清楚。

對大埔宏福苑大火，李家超指出，政府有很多支援和善後工作，會查個水落石出，推動制度改革，當新一屆立法會召開首次會議，政府會提出首個議案，討論如何支援災民和重建。

李家超還說，希望與議員商議討論盡量照顧好災民，加快找出真相和重建復原。他也呼籲選民踴躍投票，形容此次投出的是代表推動改革、守護災民和凝聚力量前行的一票。

▼宏福苑大火災情慘重。（圖／路透）

