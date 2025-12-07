美烏會談落幕　澤倫斯基承諾持續追求和平

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭與美國官員歷時3天的談判6日落幕，但未見重大突破；儘管俄羅斯徹夜再度以逾700架無人機與飛彈轟炸烏國能源與基礎設施，烏克蘭總統澤倫斯基仍重申，將持續與美方合作，推動「真正的和平」。

綜合外電報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，他加入烏方談判團隊，參與佛羅里達的第3天協商，並與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及庫許納（Jared Kushner）進行「非常實質且具建設性」的通話。他在Telegram指出，「烏克蘭致力與美國保持真誠合作，以實現真正的和平」，並透露雙方已就「下一步及未來對話形式」達成共識。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在巴黎宣布，將於8日在倫敦與澤倫斯基、英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）會面，檢視以美方方案為基礎的停戰談判進展。

在6日的會談前，俄羅斯整夜發動密集攻擊，鎖定能源設施、鐵路等關鍵基礎建設，導致數千家庭供暖及供水中斷。澤倫斯基指出，「這些攻擊再次直接瞄準能源設施，其目的就是讓數百萬烏克蘭人受苦」。

本輪磋商緊接魏科夫與庫許納2日前往克里姆林宮會晤俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）之後展開，當時莫斯科否決了美方部分方案。魏科夫5日在社群平台X發布邁阿密會談紀要指出，「雙方同意，推動任何協議的前提，是俄羅斯是否願意展現對長久和平的嚴肅承諾，包括採取降溫、停止殺戮的具體行動」。

紀要也提到，美烏官員已就「安全安排的架構」達成共識，並討論維持長期和平所需的嚇阻能力。