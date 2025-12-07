日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！　自民黨：最快2027

▲自民黨考慮自2027年增收個人所得稅以補充防衛費財源。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／綜合報導

日本自民黨傳出考慮在2027年1月開徵「防衛特別所得稅」，計畫對個人所得稅附加徵收1%，作為擴增防衛力的財源，預估可籌措超過2000億日圓（約新台幣402億元）的防衛預算。這項增稅方案目前已展開討論，但恐將面臨民眾強烈反彈。

根據《共同社》報導，多名消息人士透露，自民黨打算透過調降「復興特別所得稅」1%來包裝這項新稅制，希望藉此減少民怨，取得國民理解。不過，儘管表面上看似稅率不變，但徵稅期間將會延長，實際上仍會增加民眾長期負擔，因此可能引發反對。

與自民黨組成自維聯合政府的日本維新會向來反對增稅，因此執政黨內部磋商可能就會先陷入膠著。

自民黨稅制調查會會長小野寺五典5日在記者會上力挺此案，強調「對安全保障的態度將有助於提升威懾力」。目前暫定名為防衛特別稅，儘管自民黨打算調降作為311大地震重建財源的復興特別所得稅1%，但由於徵稅時期延長，從長期看來仍會增加納稅人的負擔。

日本政府規劃2023至2027年度5年間投入43兆日圓（約新台幣8.6兆元）國防預算，需透過多項增稅措施籌資。2025年度稅制修改時，曾討論上調個人所得稅、企業所得稅以及菸草稅作為防衛財源，但是最終決定調增企業所得稅與菸草稅。

企業所得稅和菸草稅預定2026年4月起實施，企業所得稅將附加徵收4%，菸草稅則會分2次上調加熱式香菸的稅率，最終與紙捲菸齊平。