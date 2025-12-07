　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！　自民黨：最快2027

▲▼ 日本自衛隊軍機2021年8月24日自日本起飛前往阿富汗首都喀布爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲自民黨考慮自2027年增收個人所得稅以補充防衛費財源。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／綜合報導

日本自民黨傳出考慮在2027年1月開徵「防衛特別所得稅」，計畫對個人所得稅附加徵收1%，作為擴增防衛力的財源，預估可籌措超過2000億日圓（約新台幣402億元）的防衛預算。這項增稅方案目前已展開討論，但恐將面臨民眾強烈反彈。

根據《共同社》報導，多名消息人士透露，自民黨打算透過調降「復興特別所得稅」1%來包裝這項新稅制，希望藉此減少民怨，取得國民理解。不過，儘管表面上看似稅率不變，但徵稅期間將會延長，實際上仍會增加民眾長期負擔，因此可能引發反對。

與自民黨組成自維聯合政府的日本維新會向來反對增稅，因此執政黨內部磋商可能就會先陷入膠著。

自民黨稅制調查會會長小野寺五典5日在記者會上力挺此案，強調「對安全保障的態度將有助於提升威懾力」。目前暫定名為防衛特別稅，儘管自民黨打算調降作為311大地震重建財源的復興特別所得稅1%，但由於徵稅時期延長，從長期看來仍會增加納稅人的負擔。

日本政府規劃2023至2027年度5年間投入43兆日圓（約新台幣8.6兆元）國防預算，需透過多項增稅措施籌資。2025年度稅制修改時，曾討論上調個人所得稅、企業所得稅以及菸草稅作為防衛財源，但是最終決定調增企業所得稅與菸草稅。

企業所得稅和菸草稅預定2026年4月起實施，企業所得稅將附加徵收4%，菸草稅則會分2次上調加熱式香菸的稅率，最終與紙捲菸齊平。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/05 全台詐欺最新數據

日本擬「加增1%個人所得稅」補充防衛費！　自民黨：最快2027

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

藍白剛封殺1.25兆國防預算　中共解放軍本周「破100艘船艦」出海

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算後，遭到國民黨、民眾黨在立法院程序委員會封殺，而中國解放軍隨即在渤海實施實彈射擊。對此，路透社4日指出，中國在區域間集結軍艦，從黃海南部、經過東海、一直到有爭議的南海以及太平洋的水域，截至今天（4日）上午，區域有超過90艘中國船隻，本周甚至一度超過100艘。

台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴

台灣強化實力不是挑釁　是成為願意自我承擔的民主夥伴

認美「關切」國民黨　牛煦庭：從沒反對國防預算增加

認美「關切」國民黨　牛煦庭：從沒反對國防預算增加

受訪被新黨鬧場酸「你爸共諜」　王世堅反嗆簽生死狀：隨時擺好擂台

受訪被新黨鬧場酸「你爸共諜」　王世堅反嗆簽生死狀：隨時擺好擂台

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

