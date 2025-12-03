共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

▲國民黨、民眾黨封殺行政院版財劃法、國防預算相關提案。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算後，遭到國民黨、民眾黨在立法院程序委員會就封殺，連討論環節都未能進入，而中國解放軍隨即在渤海實施實彈射擊。民進黨今（3日）表示，藍白表面說支持國防，實際在程序委員會就封殺提案，連討論機會都不給，中國實彈射擊威嚇日本、台灣，藍白還在擋國防預算？甚至指責力圖加強自主防衛的執政團隊「操弄恐懼」？這是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態？

民進黨指出，賴清德宣布8年1.25兆元國防特別預算後，行政院本於職責，快速提出了《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，誠心誠意送往立法院審查，盼望爭取朝野共同支持。沒想到國民黨和民眾黨表面說支持國防、呼籲總統進行國情報告，實際上卻是在立法院程序委員會直接封殺行政院的提案，連交付委員會審查、詳細討論的機會也不給！藍白立委還這麼說：

國民黨團總召傅崐萁表示，「不支持凱子軍購，更不支持挑釁」。國民黨立委翁曉玲強調，「本席決定反對，本案不通過」。民眾黨主席黃國昌則指出，「為了要包裝軍購預算，操弄恐懼」。

民進黨指出，藍白立委話都還沒說完，昨天下午，中國政府再次發布多則警告，表示12月2日、12月3日，都將進行實彈射擊演練，同時也發布新聞指出，中共軍艦展開「實戰化訓練」。

民進黨直言，事實上，中國軍方自11月起不斷進行軍演，演習的區域，則明顯是針對日本，並威嚇台灣。結果藍白對中國破壞和平的舉動，持續裝聾作啞，還反過頭來譴責力圖加強自主防衛的執政團隊「操弄恐懼」？這是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態？

民進黨表示，賴清德總統清楚提出：台灣要建構全面嚇阻戰力，打造「台灣之盾」，以實力守護民主台灣，並且只要朝野有共識，在依法合憲的前提，願意到國會就國政與國防向人民報告，「當中國已經用實彈射擊半個月，藍白卻依然在立法院用5分鐘擋下國防預算。我們只想跟國民黨、民眾黨說：別再扯台灣後腿了！」