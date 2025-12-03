　
政治

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

▲▼國民黨、民眾黨25日在立法院程序委員會上投票贊成將行政院版《財劃法》修正草案暫緩列案。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲國民黨、民眾黨封殺行政院版財劃法、國防預算相關提案。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算後，遭到國民黨、民眾黨在立法院程序委員會就封殺，連討論環節都未能進入，而中國解放軍隨即在渤海實施實彈射擊。民進黨今（3日）表示，藍白表面說支持國防，實際在程序委員會就封殺提案，連討論機會都不給，中國實彈射擊威嚇日本、台灣，藍白還在擋國防預算？甚至指責力圖加強自主防衛的執政團隊「操弄恐懼」？這是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態？

民進黨指出，賴清德宣布8年1.25兆元國防特別預算後，行政院本於職責，快速提出了《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，誠心誠意送往立法院審查，盼望爭取朝野共同支持。沒想到國民黨和民眾黨表面說支持國防、呼籲總統進行國情報告，實際上卻是在立法院程序委員會直接封殺行政院的提案，連交付委員會審查、詳細討論的機會也不給！藍白立委還這麼說：

國民黨團總召傅崐萁表示，「不支持凱子軍購，更不支持挑釁」。國民黨立委翁曉玲強調，「本席決定反對，本案不通過」。民眾黨主席黃國昌則指出，「為了要包裝軍購預算，操弄恐懼」。

民進黨指出，藍白立委話都還沒說完，昨天下午，中國政府再次發布多則警告，表示12月2日、12月3日，都將進行實彈射擊演練，同時也發布新聞指出，中共軍艦展開「實戰化訓練」。

民進黨直言，事實上，中國軍方自11月起不斷進行軍演，演習的區域，則明顯是針對日本，並威嚇台灣。結果藍白對中國破壞和平的舉動，持續裝聾作啞，還反過頭來譴責力圖加強自主防衛的執政團隊「操弄恐懼」？這是什麼譴責被害者、為加害者幫腔的扭曲心態？

民進黨表示，賴清德總統清楚提出：台灣要建構全面嚇阻戰力，打造「台灣之盾」，以實力守護民主台灣，並且只要朝野有共識，在依法合憲的前提，願意到國會就國政與國防向人民報告，「當中國已經用實彈射擊半個月，藍白卻依然在立法院用5分鐘擋下國防預算。我們只想跟國民黨、民眾黨說：別再扯台灣後腿了！」

12/01 全台詐欺最新數據

519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

國防預算立法院中國軍演賴清德國民黨傅崐萁民眾黨黃國昌台海局勢

