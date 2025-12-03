受訪被新黨鬧場酸「你爸共諜」　王世堅反嗆簽生死狀：隨時擺好擂台

記者杜冠霖／台北報導

綠委王世堅今（3日）出席民進黨中常會，會前也在外接受媒體聯訪，但一旁新黨成員不斷抗議叫囂，「王世堅你爸是共諜」、「共諜兒子接受採訪喔？」更扔出捲筒式衛生紙，一旁員警、騎車路過民眾也被打到。對此，王世堅表示，他不多批評，這些人夠膽放馬過來，「我在這邊受訪，他吆喝什麼意思？我隨時擺好擂台，找個地方生死狀簽一簽，在那邊亂吆喝，我不吃這套」。

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者陳煥丞攝）



王世堅日前表態，要拿護照才願意去中國，還說自己會是最後一個踏上中國的台灣人，讓國台辦今日痛批「沒出息」。王世堅回應，睜眼說瞎話，沒出息這首歌曲，本來是兩岸之間民眾的一些共同人生感觸，是好事一樁，兩岸人民在苦難生活中的小樂趣，這本來是好事，跟官方無關，「我們政府都沒有提半個字，他們為何特別敏感？莫名其妙」。

王世堅指出，對岸先捏造新聞畫面，說他要悄悄去中國訪問，這根本造假。了解他的都知道他的政治主張，「為什麼說我會是最後一位踏上中國的人？兩岸本來就要平等往來，中華人民共和國人民持護照就可以來台灣，同樣台灣人民應該也要如此，中國偏偏要求要用台胞證，我完全無法接受」。

王世堅認為，幾十年來，有那麼多國人同胞到中國去工作、投資，不得不持台胞證去，那沒話講，這是人家各自的選擇，「但我自己的看法，我認為不對等就不去，我不只沒去中國，美國我也不去，因為不平等，要進去他們國家都有簽證了還要問東問西，好像怕台灣去跳機當美國人，我反對」。

王世堅認為，像日本對台灣以禮相待，不只對台灣，日本對東南亞國家一樣平等，所以全世界遊客最喜歡去日本，本來就應該這樣，大家要平等互惠，「國台辦罵我沒出息，真的是莫名其妙、睜眼說瞎話。但我這個月被說沒出息也習慣了，鄉親遠遠看到也會這樣叫我，隨便，國台辦愛怎麼說就怎麼說」。

對於徐國勇的衛生紙比喻被批評，王世堅表示，國家沒有那麼多時間討論一些根本不重要的，徐國勇一定信手拈來舉例，抗議的人簡直莫名其妙，要為國家增強防衛韌性，有什麼不對？新黨愛跟中國統一，不是不行，「台灣是自由國家，新黨愛跟中國統一就回中國去住嘛，沒人反對啊！」

王世堅指出，會起這麼大爭執，是現在生在台灣，吃台灣米喝台灣水，卻在這邊吆喝要跟中國統一，否則要武統台灣、血洗台灣，這樣的人當然被全民唾棄，就像我們在這邊講話、他們在對面吆喝，莫名其妙，不必花那麼多時間討論比喻對不對，因為這1.25兆國防特別預算非常重要，大家應該共同思考，這些項目金額夠不夠、要增加還是減少、還有哪些需求，這些更應該關心。

王世堅直言，他很唾棄新黨，新黨隨時可以回中國，為何要在這裡幫腔？台灣這幾十年來可曾說反攻大陸、武統中國？沒有嘛！新黨用這樣的方式當中共馬前卒、威嚇台灣人民，非常可惡，再繼續鬧下去，全民絕對不容忍。