認國民黨遭美國「關切」　牛煦庭：我們從沒有反對國防預算增加

記者鄭佩玟／台北報導

先前國民黨主席鄭麗文表態不支持增加國防預算，主持國民黨中常會時又重批賴清德總統預計未來8年內投入1兆2500億元經費「是在玩火」，讓台海變成火藥庫。傳出美方施壓國民黨支持提高國防預算，國民黨發言人牛煦庭今（4日）接受廣播節目「千秋萬事」專訪時坦言，美方只是「關切」，包括美國智庫、AIT都有跟國民黨接觸，而且國民黨從來就不迴避這個問題，沒有反對國防預算增加，所持立場就是支持合理提高國防預算，而且賴政府必須幫志願役軍人加薪。

牛煦庭說，國民黨對美方的說明就像一面「照妖鏡」，清楚告訴美方民進黨政府推動國防預算，只是政治操作，而且把在野黨當敵人看待，這件事情國民黨要讓國際都知道，「美國人喜歡聽真話，我們提供正確資訊給美國。」他指出，美國的國防預算有25%是提供軍人福利待遇，賴政府為何不願意做？有哪一個要加強國防的國家，會不善待軍人？由此可知，賴政府從頭到尾就只是操弄政治，只想維繫政權，如果有心強化國防，就應該給軍人加薪，明年度中央政府總預算案目前立法院還沒有付委，原因就是賴政府不願意調整軍人待遇。

有關美國總統川普簽署台灣保證實施法案，擬解除美台交往限制，牛煦庭認為，雖然美方針對與台灣行政部門往來，已從過去的「三管五卡」，後來調整內規，再到如今改用法律明文規定，但仍宣示意義大於實質意義，因為仍授權美國行政部門考量，因此美國政府不見得會做調整，「國際現實很無情」，從日本首相高市早苗先前拋出「台灣有事，日本有事」引發爭議就是一個例子。

牛煦庭分析，高市早苗最近的態度已經開始降溫，在參議院答詢時提及尊重「日中聯合聲明」，強調日本對台政策並沒有改變，企圖和緩中日關係局勢；他認為，川普跟台灣更沒有感情，日本以距離來說離台灣比較近，因此未來川普也有可能公開否認保衛台灣，民進黨政府每天高唱國民黨兩岸路線失敗，但事實上，民進黨的抗中路線並沒有成功，否則台灣為什麼沒有獲得外交承認？這是民進黨不敢面對的現實。

提及台積電赴美投資，牛煦庭諷刺這就像「溫水煮青蛙」，雖然賴政府強調台積電會保留先進製程，但美方的態度明確，就是要把整條供應鏈搬到美國。對於賴清德總統說，政府支持台積電與台灣半導體產業到美國、日本、歐洲促進世界的繁榮與進步，牛煦庭則強調，應該要以雙向互惠為前提，台積電所以成為「矽盾」是因為不可替代性，但台灣下一個不可替代性在哪裡？賴清德沒談要用什麼國家戰略與投資政策鼓勵全球資本來台灣，只說要讓台積電繁榮全世界，但這可以為台灣未來的產業換得什麼利益？