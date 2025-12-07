美防長陷戰爭罪風波：我支持美軍對運毒船第二波攻擊

▲美國國防部長赫格塞斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）6日表示，他支持9月2日在加勒比海對一艘疑似運毒船隻發動的「第二次攻擊」決定，強調「我完全支持那次攻擊，我自己也會做出同樣決定」。此案因傳出美軍疑似對倖存者進行補擊，引發外界對是否涉及戰爭罪的質疑。

路透社報導，海格塞斯在加州錫米谷（Simi Valley）的「雷根國家國防論壇」上重申自己的說法。他表示，當時他觀看了首波攻擊畫面後便離席去開會，並未全程掌握後續動作。至於完整攻擊影片是否公開，他僅稱仍「在審查中」。

本案在美國政壇掀起爭議，多家美媒先前報導，9月2日首波攻擊摧毀船隻後，畫面中可見兩名赤裸上身男子緊抓殘骸、未持武器、也無通訊設備。根據五角大廈《戰爭法手冊》，攻擊已落水、失去反抗能力且未嘗試逃跑的倖存者屬於「明確非法」的命令，軍人依法應拒絕執行。

川普政府官員則否認第二次攻擊是由海格塞斯下令，並指出當時主導行動的布萊德利上將（Frank Bradley）基於「殘骸可能仍藏有古柯鹼」而決定將其全數摧毀。海格塞斯本人也稱並未下達「格殺勿論」的指示。

9月2日的攻擊是美軍於加勒比海及太平洋針對運毒船展開的22次打擊行動中的首起事件，美方將此描述為「對抗毒品販運集團的戰爭」，聲稱毒品流入美國已造成國人死亡，因此有必要採取軍事行動。累計至今，這些攻擊已造成87人喪生，最新一次是在上周四於東太平洋執行。