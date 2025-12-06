基隆消防3志工獲全國菁英獎　游家懿：城市韌性真正力量

▲基隆消防局3志工獲全國菁英獎。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府消防局3位志工榮獲今年全國防救災菁英獎殊榮，分別在救難、宣導與救護領域深耕多年，以專業與熱忱展現民間防災力量。消防局長游家懿親自率隊赴內政部消防署，接受行政院長卓榮泰頒獎肯定，游家懿並表示，3人長期投入救援、推廣防火與急救教育，是強化基隆城市韌性的真正力量，感謝他們以無私行動守護市民安全。

首先，王銘祥總教練榮獲「防救災團體志工菁英獎」。他投身救難工作逾30年，長期帶領社團法人基隆市救難協會，打造訓練有素、反應迅速的專業民間救難隊伍，並擁有急流救生、山域搜救、潛水救難與繩索救援等多項專業證照。王總教練亦投入研發「AIS水域追蹤定位器」，大幅提升水域救援效率與安全性，更全年無休待命，無論颱風或深夜事故皆第一時間投入救援，是基隆救難體系的重要支柱。

▲王銘祥總教練榮獲「防救災團體志工菁英獎」；基隆市消防局長游家懿（左）。

第二位獲獎者江錚樺分隊長榮獲「宣導志工菁英獎」。自2003年加入基隆市婦女防火宣導隊以來，已投入防火宣導工作逾20年，積極參與居家訪視、住警器推廣、重大活動宣導及防災教育館導覽，並長期協助弱勢家庭提升防災意識。其累計安裝住警器超過百組，多次在火災預警中成功發揮效用，讓防火觀念深入社區與家庭。

第三位獲獎者羅玉桂幹事則榮獲「救護志工菁英獎」。自2008年取得初級救護技術員資格後加入義消救護行列，10餘年間持續協助各分隊執行救護勤務。第一次出勤即面對OHCA個案，她仍能冷靜應對並施救；此後積極投入活動醫療站、CPR宣導，並與消防隊多次成功救回患者。羅幹事以「懂救護、敢救人」為使命，致力推動義消教育與急救知識普及。

消防局長游家懿恭喜三位志工獲獎，並表示三位英雄長期在不同專業領域默默付出，是強化基隆城市韌性的關鍵力量，感謝他們以無私精神守護市民生命財產安全。

▲江錚樺分隊長榮獲「宣導志工菁英獎」。

▲羅玉桂幹事則榮獲「救護志工菁英獎」。