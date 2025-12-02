善用嗅覺引導！五股動物之家志工訓練師　助收容犬重拾安全感

▲五股動物之家資深志工訓練師朱俊良，長年在動物之家服務幫狗洗澡。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

許多收容犬因陌生環境而出現焦慮、緊張及如廁不順等問題，動物在新環境的適應速度，往往與生活習慣建立、情緒穩定度及與人的互動品質密切相關。五股動物之家資深志工、同時也是行為訓練師的朱俊良，十多年來投入志工服務，透過氣味引導、正向獎勵與溫和陪伴，成功協助犬隻放鬆情緒、提升安全感，讓牠們更快展現原本親人、活潑的一面。

朱俊良表示，每隻狗都有獨特個性，有的膽小、有的外向，有的則過度興奮，因此在訓練前，他會先觀察狗狗的呼吸、尾巴與肢體語言，再選擇合適方式進行互動。他習慣先伸手讓狗狗嗅聞，以牠們最熟悉的方式建立信任，再以柔和語氣與緩慢動作呈現友善姿態，並透過蹲低、側身等姿勢降低壓迫感，讓動物感受尊重與安全。

▲志工訓練師朱俊良以氣味引導。

在如廁訓練上，朱俊良善用犬貓嗅覺敏銳的特性，先讓狗狗熟悉環境氣味，並使用帶有牠自身氣味的尿墊協助定位，再搭配零食、撫摸與口頭稱讚等正向強化，讓學習在愉快情緒下進行。許多初入所、全身緊繃的狗狗，只需與他互動短短十分鐘，就能放下戒心，甚至主動靠近、磨蹭、求抱，彷彿見到熟識多年的朋友。他說：「牠們不是不親人，只是需要有人告訴牠們，世界沒有那麼可怕。」

動保處長楊淑方指出，只要以尊重動物感官節奏為核心方式陪伴，收容犬貓往往能逐步放鬆、建立信任，為未來找到新家做好準備。新北市目前共有八處動物之家，收容許多等待被看見的犬貓，歡迎民眾前往互動、了解個性，給牠們一個幸福的下一站。

動保處也鼓勵民眾加入志工行列，協助散步、洗澡、親訓或社會化練習，都能為收容動物帶來極大幫助，也讓參與者在陪伴生命的過程中獲得成就與感動，成為人生另一段有意義的旅程。

▲志工訓練師朱俊良將狗狗帶出訓練穩定度。