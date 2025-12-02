　
    • 　
>
地方 地方焦點

環保蟑螂南投亂倒廢土！短短2周達1.3萬立方米土方　起訴15嫌

▲埔里鎮眉溪國有地遭違法棄置廢棄土方現場。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

劉姓及2位林姓男子等人於113年底涉嫌接洽雙北地區工地土頭，將未分類處理之北部營建廢棄土方南運，棄置於南投縣埔里鎮鄰近眉溪流域之國有地，約短短兩周就於佔地達5742平方公尺的面積傾倒高達1萬3091萬立方公尺；檢警調環稅國土團隊今年初偵破該不法集團，日前偵結、將15名被告提起公訴。

南投地檢署指出，於113年底經媒體報導得悉埔里鎮鄰近眉溪流域之國有地遭非法傾倒廢棄土方，因恐影響當地民生與農業灌溉水源，旋即指派檢察官鄭宇軒指揮南投縣警局刑警大隊科技犯罪偵查隊、南投縣調站，並會同南投縣環保局、國財署中區分署南投辦事處、中區國稅局及北區國稅局中壢稽徵所等執法機關共同偵辦。

▲南投地檢署於案發現場開挖調查。（圖／記者高堂堯翻攝）

檢方調查，劉姓及林姓被告等人得悉上述國有地人煙罕至，可違法傾倒棄土，遂自去年11月4日至19日，在該處國有地架設鐵柵門攔車收費，並接洽位於臺北市及新北市不詳工地之土頭，再由土頭非法委託涉案之曳引車司機載運土木及建築廢棄物混合物（廢棄物代碼：D-0599），將本應運至合格土資場、未分類處理之營建廢棄土方運往該國有地棄置。

▲環保蟑螂集團遭扣押之車輛。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投地檢署表示，今年2月至4月間針對涉案之土尾人員及棄土車隊司機等發動數波搜索、層層溯源，合計動員警力200餘人次、搜索35處所、拘提8人、通知21人到案說明，檢察官訊後對劉姓被告及兩位林姓被告共3人聲請羈押禁見獲准，並扣得供犯罪使用之營業曳引車共11輛；本案近期經偵查終結，已對本案之土地使用人、施工承包商、現場把風人員、曳引車司機、廢棄土方公司負責人等被告15人，以違反《廢棄物清理法》及《水土保持法》等罪嫌提起公訴。

11/30 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

國立暨南國際大學與埔里鎮公所合作，將於鎮公所轄下場館籌設「暨大附設珠仔山日照中心」，已獲南投縣政府正式核定；暨大表示，本案是全國首例由國立大學運用鄉鎮公所場館設立的長照2.0日間照顧中心，未來也將成為培育在地長照與原住民族文化照顧人才的重要搖籃。

埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用

國際金牌巧克力主廚魏婉羽等三人獲埔里職人獎肯定

探訪大埔城遺跡走讀集章趣活動最終場11／22、11／23開放報名

北中寮加油站啟用解7村長年油荒

關鍵字：

埔里鎮眉溪國有地廢棄土方

大賣場停車場內「前後連4撞」　她驚喊「快走」...下秒車爛了

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察

換李宗盛指揮伍佰唱〈夢醒時分〉　粉絲齊喊「加班」他：壞習慣！XD

朱學恒重獲自由了！今早走出台北監獄　暴瘦現身鞠躬

