屏東霧台3年獵4黑熊！機車三貼運熊屍　1人頂替罪處拘役、8人無罪

▲顏氏兄弟射殺台灣黑熊後，以機車三貼方式載運，期間還戲謔逗弄熊屍，引發熱議。（圖／資料照片）

文／中央社

屏東霧台鄉大武部落村民3年間獵殺4隻黑熊，屏檢依野保法起訴9人；屏東地院今天宣判，除顏姓男子依頂替罪處拘役10天、得易科罰金，其餘8人均判無罪。

大武部落村民9人，於3年間獵殺4隻黑熊，遭屏東地檢署依違反野生動物保育法等罪嫌起訴。屏東地方法院今天一審宣判，顏姓男子依頂替罪處拘役10天、得易科罰金；其餘8人均無罪。

獵熊事件過後，大武部落在林業及自然保育署屏東分署輔導下，轉而守護黑熊，響應「台灣黑熊生態服務給付示範計畫」，於2023年成立屏東首支台灣黑熊巡守隊。

現為巡守隊長的被告之一大武村長麥庸正今天接受媒體聯訪表示，對於判決結果感到開心；對於族人來說，狩獵是很一般的事，族人不是為犯罪而殺熊，因此大家心裡一直認為自己無罪。

麥庸正說，事件發生後也造就彼此成長機會，感謝林保署輔導成立巡守隊，讓族人改而接受主流社會中的保育觀念；族人也認知到，黑熊族群現況不允許狩獵。

麥庸正說，「我們真正的精神在於分享」，狩獵原是為取得肉類蛋白質，回部落與族人分享，以往分享熊肉，在成立巡守隊後，則改以通報獎金買豬肉分享；甚至年長族人也改變觀念，主動通報目擊黑熊，拯救了小黑熊。

屏檢於2022年12月接獲保七總隊第八大隊通報，一級保育類野生動物台灣黑熊遭獵殺，並在霧台鄉一處民宅搜出黑熊、山羊及水鹿等動物屍體，進而發現在2020年間自2022年間，有4隻黑熊遭獵殺。

2022年涉案顏氏兄弟獵得黑熊後，與村民以「三貼」方式載熊，嬉鬧及逗弄黑熊屍體影片在網路引發軒然大波。顏氏兄弟的父親，第一時間曾為兒子頂罪。

▼屏檢介入偵辦台灣黑熊遭獵殺案。（圖／記者陳崑福翻攝）