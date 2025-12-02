快訊／PAZZO董座毆打運將道歉了　曝對方「一句話」引爆衝突

▲PAZZO創辦人廖承豪涉嫌傷害等罪獲交保後，為自己不當行為向社會致歉。（圖／資料照）

記者劉昌松、邱中岳／台北報導

女裝電商PAZZO母公司美而快(5321)董事長廖承豪，傳出與UBER司機互毆案件，被檢察官依妨害秩序等罪嫌交保100萬元，廖2日向媒體解釋，事發時試圖勸解同車助理與運將爭執，結果自己也被打傷，廖承豪說自己不當行為，與美而快集團旗下所有公司之財務與業務之經營無關，公司一切營運正常，要再度向社會致歉。

檢警調查，廖承豪11月17日晚間，與助理搭乘UBER抵達台北市復興南路後，希望林姓運將再改到別處，林男因為已經接到下一趟車單拒絕，雙方因此發生爭執，廖承豪一怒之下毆打林男，雙方到派出所報製作筆錄後，廖承豪又涉嫌烙人，到醫院外圍堵驗傷的運將再痛毆一頓。廖承豪12月1日被約談到案後，被檢察官依傷害、聚眾三人以上施強暴脅迫等罪嫌，諭令交保100萬元候傳。

廖承豪對媒體說明事件起因，是計程車司機當時拒載，他和同事下車時，司機大吼同事：「關那麼大力幹嘛！」並衝向同事，同事因此與司機發生激烈爭執，過程中他試圖上前勸阻，結果遭到對方反擊毆打，包括臉部、手部、腳部都被打傷，廖承豪事後也有提出傷害告訴。

廖承豪說，因個人行為而占用司法及社會資源，實在是不良示範，他為此實感後悔並深感抱歉，媒體報導之內容，基於偵查不公開原則，暫時無法具體說明案情，他會靜待司法調查結果，並勇於承擔一切責任。