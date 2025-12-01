女入獄被逼脫光「多人輪流侵犯」　敘利亞內戰爆性侵煉獄

▲敘利亞內戰期間有女性被關押，期間遭受性侵、性暴力、酷刑。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

敘利亞長達13年內戰期間，阿塞德政權關押與反對派有實際或被推定有聯繫的女性，她們在獄中遭受性侵、性暴力與酷刑。France 24採訪到3名受害女子，講述她們親身歷經的痛苦，其中一人曾被逼迫脫光身上衣物，後來還被多人輪流侵犯，次數多到數不清。

阿斯瑪遭性侵13次懷孕

女子阿斯瑪（Asma，化名）因救治被圍困地區的民眾，在2016年被逮捕，遭判處15年徒刑。她起初先被送到阿德拉，隨後被轉到巴勒斯坦分支（由阿塞德軍事情報機構運作的235監獄）單獨關押，但這裡是她惡夢的開始，先後被性侵13次，淪為他人洩慾玩具，第一次被侵犯的時間長達4小時。

阿斯瑪稱，辦公室、拷問室都成為她遭受侵犯的地方，對方還拿物品以極端殘忍的方式侵犯。她曾看見士兵叛逃後被鋸斷雙臂的血腥場景，也曾親眼目睹其他人遭受酷刑和性侵。

獲釋之後，阿斯瑪逃到土耳其，但卻也發現自己已有5個月身孕，但這個孩子卻是當初她被性侵才有的，便下定決心墮胎，但她沒辦法取得墮胎藥，在嘗試把可樂混入氯的方法之後，孩子沒了。

雅思敏：第一人完事後，另一人又來了

女子雅思敏（Yasmine，化名）2015年被捕，遭控與恐怖分子有關，被關入監獄大約4個月，但她一到監獄就遭到折磨，威脅、侮辱、毆打。當時的她年僅22歲，還沒有性經驗，卻被灌酒、強吻，性侵多達15次，下體出血。

隨後雅思敏被轉移至卡夫蘇薩（大馬士革215分支），一抵達就被迫脫光身上衣物，裸體示眾。在抵達5天後，她被性侵，接著遭監獄人員、士兵輪流侵犯，期間還有人站在門口看，前面的人完事之後，另一人接著來。她稱，被侵犯的次數已經數不清。

獲釋後，她儘管已經結婚，但至今仍活在被性侵的陰影之中。

侯達：酷刑比性侵容易

女子侯達（Houda）2015年在巴勒斯坦分支被關押將近4個月，才剛到就先遭受一頓毆打，接著被帶進房內性侵，她越是反抗，對方的暴行就更加猛烈，痛到昏厥。事後她站都站不起來，被單獨監禁，沒辦法走路。

侯達並未因此懷孕，但如今飽受尿失禁、器官脫垂之苦，就連醫師都束手無策。她指出，有人說時間能夠治癒一切傷痛，但隨著歲月流逝，這些歷經過的苦痛難以磨滅，只能與之共存，慢慢適應。

侯達說，之所以選擇發聲，是為了防止這類事件重演，「這些罪犯必須接受審判，我不想讓這些人被處決，我希望他們被施以酷刑，承受跟我一樣的痛苦」。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​