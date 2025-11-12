　
客服回信竟酸「白痴客人」讓他氣炸　Klook道歉：將懲處或辭退員工

▲▼klook客服回信標記「白痴客人」讓他氣詐。（圖／翻攝自threads）

▲klook客服回信竟標記「白痴客人」讓網友氣詐。（圖／翻攝自threads）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友投訴，他透過旅遊預訂平台Klook購買行程，因旅遊過程發生問題，於是寄電子郵件詢問客服，沒想到客服回信時，竟註記他是「白痴客人」，讓他非常不能接受。對此，Klook回應，經查是客服同事訓練和管理不足所造成，目前正在研議懲處該員工，除了致上最深的歉意外，也將提供1萬元賠償。

原PO在Threads貼出電子郵件截圖，他疑似因旅遊過程發生問題，寄信給Klook客服詢問是否能取消，不料客服回覆的信件中，最上方赫然出現「白痴客人」4字，讓他傻眼說，「Klook 的客服信箱回覆，竟然這樣污辱人，對Klook真的很失望」。

其他網友看了貼文後紛紛表示，「客人付錢，結果被當白痴」、「現在的員工素質真的普遍都很低」、「他們的客服本來就超爛，買過一次就直接永久拒絕往來」、「怎麼樣都不能說別人是白痴吧」，也有人說，「罵人不對，但很好奇你做了什麼」、「好奇問了什麼問題，會被標註白痴」。

對此，Klook也在貼文下方回應，經查此次是客服同事訓練和管理不足所造成的問題，非常抱歉，也清楚即使道歉也無法彌補造成的傷害，公司已在討論懲處方式，最嚴重將直接辭退該員工，「我們也希望與您親自說明和致歉，同時我們希望提供等值新台幣1萬元的Klook幣以表示我們的歉意」、「我們會持續爭取向您親自道歉的機會，並且加強內部管理與教育，再次對此次事件造成的不便，向您致上最誠摯的歉意」。

11/10 全台詐欺最新數據

「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

