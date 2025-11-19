　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」　上車一看竟是「行李架」

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男子近日在社群媒體上反映，當他搭乘由北京南開往蕪湖的G41班次高鐵時，車票顯示的「06車01F」座位，實際上根本不存在，該位置被行李架取代，引起網友熱議。對此，鐵路官方帳號12306回應，情況可能與列車臨時調整車體有關，乘客遇到類似問題可向乘務員協調換座。

▲大陸一名男子搭高鐵買到「不存在的座位」。（圖／翻攝縱覽新聞）

▲大陸一名男子搭高鐵買到「不存在的座位」。（圖／翻攝縱覽新聞，下同）

《縱覽新聞》報導，1月18日，有網友在社交平台發視頻（影片，下同）稱，自己乘坐11月18日由北京南開往蕪湖的G41次列車，車票信息顯示，座次為06車01F，但上車後發現，06車廂內並無01F的座位。視頻顯示，列車常見的01D、01F的位置被一處行李架「代替」。讓不少網友對此感到疑惑。

12306客服表示，高鐵票售出後若臨時更換車體，可能造成座位對應異動，旅客可向車上乘務員申請調整。透過購票平台查詢顯示，該列車為復興號「CR400AF-BS」型，06車為二等座，共19排，但第一排兩個座位確實由行李架替代。

▲大陸一名男子搭高鐵買到「不存在的座位」。（圖／翻攝縱覽新聞）

遇到「不存在座位」的男子表示，可能因系統故障才買到這麼詭異的座次，後續已被乘務員安排至19F座位。據悉，大陸高鐵過去也曾發生過類似情況，武漢客運段曾回應稱，在車型臨時調整時，座位號會同步更動，乘務員會協助旅客前往正確座位。

11/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

小薰上夜店「整件衣服透視」穿超辣！　黑bra被看光
快訊／三上悠亞來台應援　場次班表正式曝光
快訊／搜索太子集團第2波！　8名財會+客服遭拘提
中國郵輪突取消「沖繩上岸行程」！　數千遊客直接回廈門
李多慧凌晨掩面哭了！　淚謝台灣：從沒想過人生有這麼一天
49.1萬張飛日本機票取消！　陸專家嚇：從未見如此大規模退訂
元老狂打臉「別再說館長送豪車」　PTT卻炸鍋：比送更爽

相關新聞

解決「五迷」後顧之憂 上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

解決「五迷」後顧之憂 上海站再開五月天演唱會「高鐵專列」

上海近日為五月天演唱會啟動跨省專列，解決歌迷深夜返程不便的問題。鐵路上海站根據演唱會場次提前一個月研判需求，於16日夜間至17日凌晨增開兩趟專列，前往北京及南京。官方數據顯示，始發上座率均超過106.8%，共運送2693名旅客。

高鐵「TGo點數」年底將到期　購票最高可折抵800元

高鐵「TGo點數」年底將到期　購票最高可折抵800元

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票退票免手續費

高鐵明天全線正常發車　警報期間車票退票免手續費

高鐵颱風天改「每小時3班」人潮擠爆　傍晚緊急加開4班次

高鐵颱風天改「每小時3班」人潮擠爆　傍晚緊急加開4班次

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒

旅行回家只洗衣服？　醫師點名「這幾樣」最髒

