陸男子搭高鐵買到「不存在的座位」　上車一看竟是「行李架」

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男子近日在社群媒體上反映，當他搭乘由北京南開往蕪湖的G41班次高鐵時，車票顯示的「06車01F」座位，實際上根本不存在，該位置被行李架取代，引起網友熱議。對此，鐵路官方帳號12306回應，情況可能與列車臨時調整車體有關，乘客遇到類似問題可向乘務員協調換座。

▲大陸一名男子搭高鐵買到「不存在的座位」。（圖／翻攝縱覽新聞，下同）

《縱覽新聞》報導，1月18日，有網友在社交平台發視頻（影片，下同）稱，自己乘坐11月18日由北京南開往蕪湖的G41次列車，車票信息顯示，座次為06車01F，但上車後發現，06車廂內並無01F的座位。視頻顯示，列車常見的01D、01F的位置被一處行李架「代替」。讓不少網友對此感到疑惑。

12306客服表示，高鐵票售出後若臨時更換車體，可能造成座位對應異動，旅客可向車上乘務員申請調整。透過購票平台查詢顯示，該列車為復興號「CR400AF-BS」型，06車為二等座，共19排，但第一排兩個座位確實由行李架替代。

遇到「不存在座位」的男子表示，可能因系統故障才買到這麼詭異的座次，後續已被乘務員安排至19F座位。據悉，大陸高鐵過去也曾發生過類似情況，武漢客運段曾回應稱，在車型臨時調整時，座位號會同步更動，乘務員會協助旅客前往正確座位。