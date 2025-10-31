快訊／北捷板南線「列車異常」月台爆滿　乘客卡隧道中：好熱

▲北捷板南線31日晚間發生列車異常事件。（圖／台北捷運公司提供）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北捷運板南線31日晚間19時10分發生疑似列車異常事件。根據乘客現場反映，台北車站往昆陽方向的列車在載客後，剛駛出車站便又倒退回台北車站，車上乘客隨即被請下車，造成現場一度混亂。目前異常原因仍在釐清中，捷運公司已啟動相關應變措施。

台北捷運公司隨後公告，板南線台北車站因列車異常，往南港展覽館方向的列車運行出現延誤，通勤時間預估將增加15分鐘，班距也正進行調整。捷運公司呼籲乘客留意現場及月台的最新廣播與公告，並建議有急迫需求者可考慮改搭其他交通工具。

事件發生後，許多乘客在網路社群平台上分享當下狀況。有網友表示，自己搭乘的列車突然停在隧道中，車長廣播指稱前方列車異常，因此列車臨時停車，車廂內則出現悶熱情況。也有乘客反映，19時05分搭乘藍線列車時突然停駛，並要求所有人下車，讓許多人感到驚訝與困惑。

另外，有網友指出，在南港站到忠孝敦化站間，列車突然不再載客，所有人被請下車後只能在月台等候，不清楚後續安排。也有乘客表示，在龍山寺站列車停留超過十分鐘，導致通勤延誤。