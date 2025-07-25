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「餓了麼」副總裁收賄被捕！偷幫「失格廠商」保留資格

▲▼「餓了麼」副總裁韓鎏收賄被捕。（圖／翻攝微博）

▲韓鎏在擔任「餓了麼」副總裁時收受供應商的賄賂。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸外送平台「餓了麼」副總裁韓鎏上月因涉嫌收受商業賄賂被捕，上海警方24日通報，總共抓獲受賄、行賄犯罪嫌疑人7名，涉案金額高達4000多萬元人民幣（約1.66億元新台幣）。

通報顯示，經查，2023年7月以來，韓鎏等三人相互勾結，利用手中管理物流配送業務和確定供應商准入、清退、考評、補貼發放等職權，幫助多家供應商獲取了數十座大中城市的物流配送業務資格，並借此大肆收取供應商劉某等四人的行賄款，甚至要求供應商根據利潤情況按比例分成。

根據通報，在不到兩年的時間內，韓鎏等三名犯罪嫌疑人30多次收受供應商行賄款物達4000多萬元。

▼警方起獲大量現金賄款。（圖／翻攝微博）

▲▼「餓了麼」副總裁韓鎏收賄被捕。（圖／翻攝微博）

警方發現，向韓鎏行賄或被其索賄的供應商中，有的曾因考核不達標，希望通過行賄保留供應商資格；有的則是為了改善經營狀況而行賄，希望獲取更多關照。

面對供應商的不同需求，韓鎏等人還會利用手中職權，將相關業務資源向行賄者進行傾斜，為供應商提供更多超出平台運營規則的生意便利，進而方便三人進一步大肆斂財。

警方還發現，韓鎏等人收受賄賂的手法極為隱蔽。他們在頻繁接受供應商宴請的過程中，大肆收取巨額財物。為掩人耳目，三人還將贓款贓物分散存放於多處租住房屋內。

▲▼「餓了麼」副總裁韓鎏收賄被捕。（圖／翻攝微博）

在掌握確鑿證據後，2025年6月，上海警方開展收網行動，在浙江警方的配合下，先後抓獲韓鎏等三人以及向其行賄的劉某等四名供應商負責人。

目前，上述7名犯罪嫌疑人分別因涉嫌非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪被警方依法採取刑事強制措施，案件在進一步偵辦中。

公開資料顯示，韓鎏是80後，早年任職於京東商城和京東物流，2019年加入阿里巴巴，花名「昊宸」，先後擔任餓了麼資深副總裁、即時零售業務負責人、蜂鳥即配總裁等職務。

2024年3月，時任蜂鳥配送負責人韓鎏升任餓了麼CEO。不到一年，2025年2月，餓了麼董事長吳澤明通過公司全員信宣布：即日起，吳澤明將兼任餓了麼CEO，韓鎏專注分管即時物流中心，繼續向吳澤明彙報。

▲▼餓了麼外賣傳出外送員騷擾客戶事件。（圖／CFP）

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