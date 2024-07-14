外送員往餐點吐口水！腳伸進飯裡「攪拌一圈」駡：我讓你吃吃吃

記者鄭思楠／綜合報導

山東濟南疑似一外送員近日為報復顧客，將腳伸入餐盒並吐口水的影片引發廣泛關注。曝光影片中，外送員把餐點放在外送箱上，打開餐盒蓋，稱「吃吃吃我讓你吃」，隨後向餐點中吐口水，後續甚至把腳伸進了餐點盒，還攪了一圈。

據《新聞晨報》報導，有網友稱，涉事外送員來源於「餓了麼」平台。7月12日，餓了麼官方表示，該配送員是「閃送」旗下，非餓了麼外送員。

對此，閃送官方客服回應稱，已經關注到此事，經排查以及同影片發布者聯繫核實，該外送員非平台的「閃送員」，是在其他平台接單，發布影片的動機還不清楚，「我們已經報案了，也在等待警方的調查結果。」

▲外送員腳伸進餐點。（圖／翻攝自影片）

網友噁爆，表示應該嚴懲外送員，「太噁心了，幹出這種無恥下作的事情，嚴查，報警，讓他坐牢！」、「天哪，嚇死人了，別輕易惹外送員，害怕啊」、「太噁心了！這種人必須嚴懲！」。

也有人表示，餐點上的防拆標籤還是很重要的，「現在很多餐點盒子包裝完整，封得都很嚴啊，如果打開過是能發現的」、「浙江的餐點全部要求貼封口，沒有標籤直接找人解決就行了」、「為什麼沒有封籤？沒有餐點封籤直接拒收並投訴」、「有些餐點就是不喜歡弄密封簽，就那麼塑膠袋綁一綁，這麼看下來是個隱患啊」。

去年6月，大陸市場監管總局與商務部發布關於發揮網路餐飲平台引領帶動作用有效防範餐點食品浪費的指導意見。其中第六條顯示，完善平台餐點送餐服務管理規範，加強食品安全培訓，進一步規範餐點送餐行為。大力推廣食安封簽，保障配送容器安全衛生，減少食品配送過程中污染、損毀等導致的浪費。