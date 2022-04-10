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支援上海物資供應　京東、餓了麼調派5千快遞、外送員

▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲上海封城。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

上海持續封城，民生物資供應困難，當地官方與民間業者協調，調撥大量食品、母嬰、藥品等物資送往上海，同時也調配了將近5千名的快遞員及外送員，支援上海第一線物資配送。

京東集團副總裁王文博在上海疫情防控工作新聞發布會上表示，針對大家最擔心的「買不到」「難買到」問題，已通過緊急全國調撥，目前首批重點保障物資已通過京東物流專人專車運抵上海。包括超8萬件母嬰物資，比如嬰幼兒奶粉、紙尿褲，超10萬件藥品及防疫物資，還有10噸來自新疆的羊肉等。

▲▼上海封城。（圖／路透社）

王文博指出，大家還擔心「送不到」「送得慢」，京東物流加大運力投入並大量使用智能物流技術提高效率，調配了首批約2000名快遞小哥，為上海一線提供運營保障和物資派送服務，同時調運最新的第五代無人智能快遞車，在封控區域開展無接觸配送，後續還將持續追加無人車。

餓了麼資深副總裁肖水賢也說，過去一周，餓了麼已新增2800名騎手重返崗位，努力解決最後1公里、最後1百米配送瓶頸，集團相關力量也全力投入保供，「其中盒馬自提應急通道已經覆蓋超過5000個小區，大潤發在上海的蔬菜水果，每天的供應超過1000噸；菜鳥緊急調用幹線運輸資源，把蔬菜運抵養老院。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

肖水賢提到，過去一周，平台4000多商家恢復開業接單，接下來，根據疫情防控安排，在封控區和管控區，將組織更多騎手支持配送保障；在防範區，和餐飲、便利超商等商家密切聯動，在配合防疫管理的基礎上，儘快恢復生活服務供應。

肖水賢強調，抗疫非常時刻，配送緊急訂單的藍騎士為了多送幾單、多幫到幾位市民，經常來不及吃飯，甚至顧不上喝水，但儘管如此，他們也發現仍然還有不少訂單，沒辦法及時把服務送到市民手上，「我們相信，隨著市委市政府不斷加大保供政策與資源的支持力度，我們跟同行一起一定能夠打贏這場仗，餓了么會全力以赴。」

▲▼上海封城。（圖／路透社）

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