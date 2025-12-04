　
    • 　
>
地方 地方焦點

非法占2千坪還能續約數十年？　台南藍軍控市地租金失衡提案修法

▲台南市議員蔡育輝提出市有地改革與休閒場所設置距離修法，跨黨派議員聯署支持修正案，盼補漏洞、保護公共利益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市議員蔡育輝提出市有地改革與休閒場所設置距離修法，跨黨派議員聯署支持修正案，盼補漏洞、保護公共利益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市議會2日審議多項議案，引爆「市有地遭非法占用後反得優惠」的爭議，為了保障市有財產、守住後代子孫受教環境，國民黨團發動跨黨派連署，提出兩大修正案。

提案修法內容，包括：一、原非法占用市有不動產、後受輔導承租者不得享有優先承買權；二、休閒活動場館距離學校、住宅須拉大至500公尺以上。兩案皆由國民黨議員蔡育輝提出，共獲得33名藍、綠及無黨籍議員連署，要求市府正視長年存在的制度漏洞。

蔡育輝指出，近年選民多次反映台南市不少市有地遭人「先占用後合法」，甚至面積達2千多坪之大。實地勘查發現，有承租戶是在早年非法侵占後，繳交補償金便順利轉為合法承租，還能依土地法取得優先承買權。他痛批：「這不是鼓勵侵占是什麼？」

蔡育輝表示，市有不動產租金係以公告地價總額5%計算，與市價落差極大，更沒有明訂租期限制與續約次數，使得部分承租者能以「超低價」長期續約數十年，形成利益壟斷。「公有財產不該便宜少數人，請市府把制度補上，不得非法占用、不得轉租、不得優先承買，這才叫公平正義。」

▲台南市議員蔡育輝提出市有地改革與休閒場所設置距離修法，跨黨派議員聯署支持修正案，盼補漏洞、保護公共利益。（圖／記者林東良翻攝，下同）

因此藍綠共34名議員連署提案，建議市府將市有地出租期限定為5年、僅能續約一次，且原占用戶在續約時必須明訂不得享有優先承買權，否則不續約。此外，為呼應家長對學童學習環境的憂心，蔡育輝也提案修改《休閒活動場館自治條例》，將電子遊戲場、麻將館、德州撲克牌館等設立距離，從現行的200公尺提高至500公尺。他強調，雖然其他縣市仍是200公尺，但依司法院釋字第738號，地方政府可因地制宜制定更嚴格規範，「台南要做六都第一個把距離提高到500公尺的城市，為孩子移開誘惑更遠一點。」

議員林燕祝也指出，家長普遍擔心學校周邊充斥休閒館影響孩童，「現在孩子是父母的心頭肉」，與其埋怨不如從源頭管理，將距離標準提高，是對家長最直接的回應。兩項修正案是否能順利推進，還待市府後續研議。議員們則呼籲市府應聽見民意，讓制度回歸公平、守住城市的善良風俗。

槍手闖游泳學校要殺小兄妹！市民全不知　台中警扯：有發新聞稿
私會明日花綺羅細節曝！　韓偶像遭討天價賠償：毀了我的人生
2026年不用再補班！　3天以上連假「有9個」一次看
快訊／中職2026賽程出爐！

