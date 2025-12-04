動物園2象龜打架「還翻肚」飼養員勸架！牠竟怒追飼養員…影片曝

▲飼養員出面勸架。（圖／網友授權提供）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友日前造訪動物園，目睹兩隻龜疑似「翻臉互毆」的現場，一開始她還以為是陸龜在幫同伴翻身，直到飼養員出面勸架後才發現，根本是「龜龜」打架現場，場面意外變得爆笑。影片曝光，網友笑翻，「有看到另個人拍到找飼養員算帳畫面，好好笑。」

網友「@ting.93.6.23」在Threads發文，原本只見一隻烏龜翻倒在地，另一隻緩緩靠近，圍觀民眾紛紛以為牠是來「伸出援手」，紛紛感動直呼烏龜兄弟情深。怎料飼養員一登場，真相立刻大翻盤，這根本不是救援，而是烏龜打架。

影片中，飼養員將烏龜轉向另外一邊，立即拯救翻倒的烏龜，沒想到烏龜似乎還在生氣，轉頭爬回來怒追飼養員。原PO忍不住笑喊「到底多氣！」

貼文曝光，吸引超過488萬網友觀看，「那個捧起來真的重，可以拿來練深蹲」、「原來是打架？一直以為是在幫忙耶，我們還一群人喊加油」、「曾在其他地方被這類陸龜迎面奔來，那個魄力和速度真的會怕」、「飼養員：當初應徵沒說要勸架啊」、「我比較佩服他是怎麼搬得動，那種象龜輕一點50、60公斤，重一點上百公斤都有」、「誰說龜速度慢，幹架速度也很快」、「長輩在吵架，咱晚輩還是閃遠點比較好」。

養過烏龜的網友表示，「烏龜也是有自己的脾氣。以前我養的烏龜從小就脾氣很差，吃菜葉的時候角度不合牠意吃不到，就會氣到衝撞菜葉，感冒帶去給醫生打針，牠會咬醫生」、「我的烏龜也是有脾氣，會記仇，人對牠不好，就會咬回對方」。

