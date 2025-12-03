　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸LED龍頭董事長投票反對自己連任　年薪1928萬...理由：對薪酬不滿意

▲艾比森光電董事長丁彥輝。（圖／翻攝微博）

▲艾比森光電董事長丁彥輝。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

大陸LED顯示器龍頭企業艾比森近日句舉行新一屆董事會，原任董事長丁彥輝順利獲推舉連任，但他本人卻在投票時投下反對票，理由竟是「對董事長薪酬不滿意」。該反差行為引起大陸網友熱議，不少人直呼罕見，也有人關注其薪資變動與公司近期財務狀況。

▲大陸LED龍頭企業之一艾比森。（圖／CFP）

▲大陸LED龍頭企業之一的艾比森。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，近日，艾比森發佈公告，公司第六屆董事會第一次會議於2025年11月28日召開。會議審議通過了多個議案，包括修訂公司制度、選舉董事長及各專門委員會委員、聘任總經理及其他高級管理人員等。會議的表決結果顯示，絕大多數議案均獲得9票同意，無反對票。

根據公告顯示，在選舉董事長議案中，丁彥輝以8票贊成通過，但他本人卻投出唯一反對票，並在理由欄寫明「對董事長崗位薪酬不滿意」，迅速引來社群調侃，如「讓董事長受委屈了」、「435萬（人民幣，下同）都不滿意？」。

財報顯示，丁彥輝2024年獲得的稅前總收入為435.56萬元（約1928萬元新台幣），含員工持股計畫收益，較前一年增加近150萬元、增幅逾五成。雖然個人薪酬大幅上升，但公司2024年營收36.63億元、淨利1.17億元，分別較前一年下滑8.58%與62.98%。

公開資訊顯示，丁彥輝持股達1.24億股，佔比約33.78%，為艾比森實際控制人，他自2001年創辦公司以來持續擔任董事長，同時也兼任旗下多家關聯企業職務，是艾比森多項業務的重要決策者。

