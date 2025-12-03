林飛帆：一般人對中共滲透無感因不斷防堵　焦慮感不如藍執政時代

▲國安會副秘書長林飛帆。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

國安會副秘書長林飛帆3日受訪時表示，民進黨執政下，不會覺得中國不斷滲透，是因為他們不斷在防堵，所以會有一個落差，對一般人來說，民進黨講中共滲透統戰，但不見得看得到，看得到的是經濟表現很好，國人出去旅遊等，但焦慮感就不如國民黨執政時期。

林飛帆接受「新聞放鞭炮」節目主持人周玉蔻訪問時表示，這幾年對外情勢變化滿大的，好比大家在討論的「2027年」時間表（指中共武力犯台）越來越近，現在加強告訴人民，不代表明天就會發生，而是現在就要做好準備，是在延緩對方軍事上的挑釁和侵略意圖。

林飛帆說，歐洲的主要敵人是俄羅斯，知道烏俄戰爭可能不會這麼快就結束，所以台灣推出「小橘書」，這本全民防衛手冊的假想敵就是中國。他表示，現在世界各國都在重新檢視防衛手冊，瑞典2024年更新了，法國在11月也出版全民有責手冊。

對於藍白在國會程序委員會封殺8年1.25兆國防特別預算案，林飛帆表示，現在一方面是中共不斷的軍事襲擾，一直到現在的此刻；另一方面就是國內部分，一直對於中共滲透的問題高度警覺。

針對總統賴清德昨天（2日）提及，沒有看到所謂前總統馬英九執政時期，一直宣稱的「兩岸和平紅利」。林飛帆表示，實際上當時就是讓台灣門戶大開，讓中國各式力量滲透到台灣最基層，從那時候開始地方組織下到鄰里、社區，都有非常嚴重滲透危機，透過免費旅遊招待的磁吸效應，從產業到社會、宗教界，把一對人帶到中國去。

「我們現在是在做防堵工作」。林飛帆表示，如總統所說的，現在除了透過國防特別預算條例，另一方面就是要建立民主韌性，實際要做的工作就是反滲透、反統戰，正視統戰已深入台灣社會最核心，甚至是政治的最核心。

周玉蔻追問說，馬英九時代就會想到太陽花學運，民進黨2016年就執政了，沒有辦法反制，恐怕會覺得以前不做，現在才做？現在才做來得及嗎？林飛帆說，其實蔡英文執政時代也有修國安相關法制，也訂立反滲透法，蔡英文時代已經有一輪討論，但確實司法過程跟程序中，還是有一部分案子被輕放的。

林飛帆表示，11年過去，社會變化滿大的，當初社會當中，這股台灣被中國磁吸的焦慮都還存在，現實上問題，民進黨執政這幾年，一般人沒辦法感受到對中共威脅滲透的壓力，反而國民黨執政時期，大家看到各式各樣門戶大開，焦慮感比較強。

他認為，民進黨執政下，不會覺得中國不斷滲透，是因為不斷在防堵，所以會有一個落差，對一般人來說，民進黨講中共滲透統戰，但不見得看得到，看得到的是經濟表現很好，國人出去旅遊等，但焦慮感是不如國民黨執政時期的。