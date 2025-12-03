阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

▲立委陳亭妃。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁今（3日）發文表示，自己將專訪有志台南市長選戰的綠委陳亭妃。陳水扁也介紹，陳亭妃是「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，六戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。陳水扁表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴清德總統本命區，進而連任總統。

陳水扁透露，繼2022年10月9日、2024年5月12日之後，第3次受訪的陳亭妃委，將是陳水扁食妃常好料的台南第一位女市長嗎？12月7日上午十點廣播節目《有夢上水》第258集，專訪陳亭妃分享她如何在2008年險勝三連霸立委王昱婷943票，阻斷國民黨第一位女市長人選夢碎。

陳水扁指出，接著「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，六戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。

陳水扁直言，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴清德總統本命區，進而連任總統。市長競選歌曲《風吹風吹台南起妃》，象徵她對台南的承諾，將帶著這座城市的夢，繼續飛得更高、更遠。

陳水扁介紹，陳亭妃同時分享與台南市民的約定書-市政白皮書，含蓋五大觀光軸、科技三軸及交通網絡四橫三縱串聯城鄉。孩子是城市的未來，教育是國家的根基，透過「教育十現美景」，讓孩子贏在起跑點，讓家長不再為托育煩惱，能安心工作。照顧長者，65歲免繳健保費。台南捷運藍線延伸、深綠線銜接南科、紅線連接高雄，又將如何三線齊備？

