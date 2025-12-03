　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

▲館長開轟藍白。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長開轟藍白。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

經常力挺國民黨、民眾黨的網紅「館長」陳之漢2日突開轟，「既然可以去日本，藍白都一樣，有沒有勇氣去中國談一談，談得是人民的未來、真他x的很難嗎？這些人真的不要這麼政治利益」。館長直言，中國人同胞這麼好，為什麼要跟民進黨一樣，過去會被吞了吃了，這麼在乎選票是不是？國民黨、民眾黨怕什麼？真搞不懂，看了就很氣。

館長於直播表示，二十幾個國民黨立委選完大罷免跑去跟日本交流，在中日關係最不好的時候，民眾黨跑去日本拍一個沒人的辦公桌，還讓民進黨做新聞、讓中國人罵。

館長表示，「你們既然可以去日本，這麼有勇氣，藍白都一樣，有沒有勇氣去中國談一談，談得是人民的未來、兩邊長久以來的矛盾，真他x的很難嗎？這些人真的不要這麼政治利益」。

館長直言，今天自己就把話講一講，怎麼這麼沒有勇氣啊，自己都去了這麼多趟，都已經影片拍了這麼多了，中國人同胞這麼好，這麼好的一個國家，為什麼要跟民進黨一樣好像對方頭上長腳、嘴巴長獠牙，過去會被吞了吃了，這麼在乎選票是不是？真的覺得莫名其妙。

館長說，200萬台商是鐵一般的事實，連台積電都過去了，國民黨、民眾黨怕什麼？真搞不懂，看了就很氣，自己沒有政治利益，自己也無所謂，挺了這麼久，損失這麼多錢，都沒有關係，今天不是在乎誰退黨誰怎樣，可以鬧成這麼大的新聞，真的夠可笑，這很重要嗎？

館長批評，民進黨動不動就恐嚇1.25兆國防預算，台灣人都不用吃飯是不是？不用有錢是不是？永遠要中國人打中國人，讓台灣人窮死、美國人富有死，藍白兩個黨派不會想辦法嗎？很難嗎？

館長強調，自己為了台灣人的未來、台灣人的和平、長治久安，自己宣布要過去中國大陸玩看看參考，自己保證國民黨、民眾黨兩黨絕對可以交流的，過去深圳看一下人家怎麼做事的，看一下人家基礎建設會不會覺得丟臉，這些政客。

館長說，為什麼不交流？要算自己有多少選票、損失多少選票？自己不在乎選不選票，自己挺你們的時候有在乎得失多少嗎？從2023跳進去健身房都弄到快倒了，自己在乎嗎？因為自己覺得藍白會做事、為人民，覺得幫忙挺過大罷免後會去跟中國交流，會讓台灣人不用花那個錢、年輕人不用去當兵、30幾歲的人還要回到戰場送死。

館長說，自己無所謂，幾家公司、幾百個員工的未來都敢賠給國民黨、民眾黨，聲聲呼喚快談吧，到底在搞什麼，2027很快就快來了，2026藍白忙吧、忙著打選戰，2027忙著總統初選，難怪被人家看笑話、看不起台灣政治，解決最大問題沒有？美國永遠利益台灣對中國的恐懼，在勒索台灣，如果每一分錢都可以花在台灣人民身上，台灣人民現在是幸福的。

另外也有網友留言質疑「想紅錢想瘋了」，館長則表示，別講得一副選舉都不用花錢的樣子，不然現在房價怎麼動都沒動，大財團都還是不敢得罪，藍綠白都一樣，誰傻啊？你傻還是我傻？選舉是要花錢的，要花非常多的錢，所謂民主選舉就是金錢選舉，別傻了孩子，看清楚現實吧。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
519 2 4575 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／老公狂刺多刀殺妻！　躲墳墓遭逮捕
台中女騎士遭「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝
快訊／退休校長回家了　遺體今吊掛下山
好市多又一家「停車場收費」　業者證實：免費逐步取消
台、荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主
徐亨3cm腦瘤「腦內積水排不掉」！　頭皮裝1裝置活命
獨／「殯葬業蔡依林」嗆：潑屎潑尿　小三嚇到報警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

中油三接弊案「拖21天才動」　羅智強：檢方大陣仗卻「大案小辦」

台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

林飛帆：一般人對中共滲透無感因不斷防堵　焦慮感不如藍執政時代

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

大聲自爆「偷吃成員的雞胸肉」　「掰手腕贏女團」嗨到不行XD

別被交屋潮嚇跑！這類房「跌價正是機會」　揭開2026房市真實劇本｜地產詹哥老實說完整版 EP286

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

中油三接弊案「拖21天才動」　羅智強：檢方大陣仗卻「大案小辦」

台荷密訪遭跟拍「行程、吃飯照被PO網」　軍情局證實由中共主導

陳玉珍提助理費除罪化　綠黨團支持開放討論：反對逕付二讀黑箱表決

林飛帆：一般人對中共滲透無感因不斷防堵　焦慮感不如藍執政時代

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

賴清德稱「看不到馬政府兩岸紅利」　賴士葆：睜眼說瞎話裝不知道

台、荷密訪遭中共跟拍「吃飯照被PO網」　蔡明彥：已請軍情局徹查

醫推3大保暖養身法　「暖暖包敷3穴位」緩解手腳冰冷、經痛

康康爆徐懷鈺暗戀過他！　 偷嗆小鐘「不要臉」提前預防喊話

快訊／高雄鳥松「丈夫利剪殺妻」！狂刺多刀奪命　躲墳墓遭逮捕

她躺停屍間2小時突復活！　員工見「死者還在動」嚇瘋

民眾黨徵召陳琬惠戰宜蘭　吳宗憲尊重：誰也不是誰的小弟

台中死亡車禍！女騎士遭聯結車撞倒「爆頭」輾斃　驚悚瞬間曝

TAG Heuer聯手日潮流教父藤原浩　限量錶日期秀閃電

明年旅日+2！古林睿煬超開心：嘿嘿，已經在討論怎麼對付安可了

鵜鶘狀元威廉森僅打10場又傷了　至少休3周生涯出勤率不到5成

受演唱會取消影響？「濱崎步」上海應援咖啡廳突撤光…剩殘膠

【沒反應】疑宏福苑災前樓內「監視器畫面」！　熱心男狂按火警鈴「無反應」

政治熱門新聞

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

領完普發1萬嗆台灣人！　陸配若瑜道歉了

總統：九二共識一中原則台灣就是一國兩制

卓冠廷、戴瑋姍將辭民進黨發言人　接任名單曝光

離譜！太子集團竟申請失業給付　勞動局證實了

「新竹王淨」參戰　前正妹主播出任陳見賢發言人

「高市早苗大麻煩來了」　邱毅：萬箭穿心很慘的

稱「香港大火只派1輛消防車」遭罵翻　八炯鞠躬道歉：沒花心思查證

翁曉玲關鍵一票　1.25兆國防預算、政院財劃法草案「暫緩列案」

蘇貞昌助攻邱議瑩！1句話引爆戰火

總統：沒看到馬8年執政有兩岸和平紅利

賴清德：在野黨走另條路　中共認定愛國者治台！把台灣人變中國人

賴清德轟沒看到馬英九聲稱的兩岸紅利　酸中國經濟成長率都作假帳

更多熱門

相關新聞

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

阿扁讚陳亭妃「謝龍介天敵」　盼成台南首位女市長守住賴清德本命區

前總統陳水扁今（3日）發文表示，自己將專訪有志台南市長選戰的綠委陳亭妃。陳水扁也介紹，陳亭妃是「謝龍介的天敵」陳亭妃五戰五勝，六戰2026能否完勝？台南市長最新民調第一名的陳亭妃，當選有信心，更不敢掉以輕心。陳水扁表示，期待台南誕生第一位女市長，完成台南民主勝地的最後一塊拼圖，保住賴清德總統本命區，進而連任總統。

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

共軍實彈演習！藍白封殺國防預算嗆「操弄恐懼」　綠：什麼扭曲心態？

中國遊客赴柬埔寨免簽　明年6月起試行

中國遊客赴柬埔寨免簽　明年6月起試行

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

備詢被問是否選2026縣市長　林佳龍：目前沒打算且現在不適合回答

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

李有宜退黨傳入藍營　民眾黨高層分析：操作非常「精妙」

關鍵字：

館長民眾黨民進黨國民黨中國民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普簽字！　白宮：《台灣保證實施法案》正式生效

高橋伸輔心肺停止送醫　變植物人！家屬悲痛證實

少女猜拳輸到脫光　慘遭2男輪流侵犯

即／騎士遭聯車輾壓　「頭顱變形」當場死亡

許瑋甯婚禮爆插曲！

憂兒GG太小！母帶到泌尿科　尺寸驚呆醫

患者送急診！　電腦突跳出「重大訊息通報」

爆「2026、2028有8人要被抓」　郭正亮：縣市長、立委都有

嗆給中共執政遭廢居留！中配火速離職華碩

凌晨回新竹家…撞見老公帶小三回家交纏！她搜出變色片、保險套

喝許瑋甯喜酒「柯震東爆喝到爛醉」！

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

Ella突要粉絲為親弟集氣！　露面崩潰大哭...曝「3熟悉面孔」都離世

「北台灣最大夜市」宣布提前歇業！

高中生怨考試寫「中華民國」被扣分　校方急澄清

更多

最夯影音

更多
中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！

中記者逼問「台灣屬於中國？」　日外相「教科書級」回答百萬人讚翻！
二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂長腿美照曝光　高國豪私約被兄海k「斷你腳」　攻城獅球團開鍘停賽

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

二嫂正面曝！高國豪懟臉怒嗆「婊子」喊單挑　妻抱孩護尪幫腔(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

高國豪私約對象是二嫂！3兄弟2打1互K畫面曝...狂譙婊子驚動警察(更)

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

32元電鍋讓清潔員淪被告、推動修法　最心酸的：他替這城市辛苦了36年

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面