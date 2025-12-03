館長痛批藍白：有沒有勇氣去中國談人民未來　你們怕什麼看了就氣





▲館長開轟藍白。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者郭運興／台北報導

經常力挺國民黨、民眾黨的網紅「館長」陳之漢2日突開轟，「既然可以去日本，藍白都一樣，有沒有勇氣去中國談一談，談得是人民的未來、真他x的很難嗎？這些人真的不要這麼政治利益」。館長直言，中國人同胞這麼好，為什麼要跟民進黨一樣，過去會被吞了吃了，這麼在乎選票是不是？國民黨、民眾黨怕什麼？真搞不懂，看了就很氣。

館長於直播表示，二十幾個國民黨立委選完大罷免跑去跟日本交流，在中日關係最不好的時候，民眾黨跑去日本拍一個沒人的辦公桌，還讓民進黨做新聞、讓中國人罵。

館長表示，「你們既然可以去日本，這麼有勇氣，藍白都一樣，有沒有勇氣去中國談一談，談得是人民的未來、兩邊長久以來的矛盾，真他x的很難嗎？這些人真的不要這麼政治利益」。

館長直言，今天自己就把話講一講，怎麼這麼沒有勇氣啊，自己都去了這麼多趟，都已經影片拍了這麼多了，中國人同胞這麼好，這麼好的一個國家，為什麼要跟民進黨一樣好像對方頭上長腳、嘴巴長獠牙，過去會被吞了吃了，這麼在乎選票是不是？真的覺得莫名其妙。

館長說，200萬台商是鐵一般的事實，連台積電都過去了，國民黨、民眾黨怕什麼？真搞不懂，看了就很氣，自己沒有政治利益，自己也無所謂，挺了這麼久，損失這麼多錢，都沒有關係，今天不是在乎誰退黨誰怎樣，可以鬧成這麼大的新聞，真的夠可笑，這很重要嗎？

館長批評，民進黨動不動就恐嚇1.25兆國防預算，台灣人都不用吃飯是不是？不用有錢是不是？永遠要中國人打中國人，讓台灣人窮死、美國人富有死，藍白兩個黨派不會想辦法嗎？很難嗎？

館長強調，自己為了台灣人的未來、台灣人的和平、長治久安，自己宣布要過去中國大陸玩看看參考，自己保證國民黨、民眾黨兩黨絕對可以交流的，過去深圳看一下人家怎麼做事的，看一下人家基礎建設會不會覺得丟臉，這些政客。

館長說，為什麼不交流？要算自己有多少選票、損失多少選票？自己不在乎選不選票，自己挺你們的時候有在乎得失多少嗎？從2023跳進去健身房都弄到快倒了，自己在乎嗎？因為自己覺得藍白會做事、為人民，覺得幫忙挺過大罷免後會去跟中國交流，會讓台灣人不用花那個錢、年輕人不用去當兵、30幾歲的人還要回到戰場送死。

館長說，自己無所謂，幾家公司、幾百個員工的未來都敢賠給國民黨、民眾黨，聲聲呼喚快談吧，到底在搞什麼，2027很快就快來了，2026藍白忙吧、忙著打選戰，2027忙著總統初選，難怪被人家看笑話、看不起台灣政治，解決最大問題沒有？美國永遠利益台灣對中國的恐懼，在勒索台灣，如果每一分錢都可以花在台灣人民身上，台灣人民現在是幸福的。

另外也有網友留言質疑「想紅錢想瘋了」，館長則表示，別講得一副選舉都不用花錢的樣子，不然現在房價怎麼動都沒動，大財團都還是不敢得罪，藍綠白都一樣，誰傻啊？你傻還是我傻？選舉是要花錢的，要花非常多的錢，所謂民主選舉就是金錢選舉，別傻了孩子，看清楚現實吧。