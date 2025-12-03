　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE警告換新手機「千萬不能做1事」　全部資料恐清空！

▲▼LINE,滑手機,傳訊息,貼圖。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

LINE近日透過官方部落格發布換機指引，提醒用戶在更換新手機或舊機故障時，務必遵循正確的帳號轉移流程，避免資料遺失。官方特別強調，在號碼不變的情況下，若在新裝置上誤選「註冊新帳號」，將導致原本帳號失效，所有資料恐將付諸東流。

換機前必做「帳號健檢」與備份

LINE官方指出，用戶在更換手機前，應先完成帳號健檢，確認已完成LINE帳號、密碼的基本設定，並額外綁定Apple或Google帳號，以確保帳號安全和救援便利性。

其次是備份工作。用戶須在舊手機裝置上完成聊天紀錄備份。若手機空間不足，可先清除快取（Cache），而非刪除聊天紀錄，以免誤刪重要對話。

▲LINE警告換新手機「千萬不能做1事」。（圖／AI製圖）

▲換機前必做事項。（圖／AI製圖）

LINE提供三種主要的換機方式

行動條碼：最為方便快速，無須輸入密碼或驗證碼即可安全轉移，但舊手機故障或遺失時不適用。

電話號碼＋密碼：於新手機執行簡訊認證後，輸入密碼即可轉移。

Apple或Google帳號：適用於無法接收簡訊、忘記密碼等緊急情況。但此方式需事先在舊手機上開啟「省略兩階段認證」功能。

▲LINE警告換新手機「千萬不能做1事」。（圖／AI製圖）

▲三種換機方式。（圖／AI製圖）

另外，LINE官方特別提醒，如果需要保留原帳號的所有好友名單、群組、聊天紀錄及付費商品紀錄等，務必執行「換機流程」。切記不可以在新手機上選擇「註冊新帳號」，並輸入原本的電話號碼，一旦選擇註冊新帳號，原帳號將立即失效，所有資料將永遠無法找回。

跨系統換機有門檻

同系統換機（iOS換iOS、Android換Android）：幾乎所有資料皆可轉移，僅有「提醒鈴聲」的設定無法帶到新機

跨系統換機（iOS換Android、或反之）：重要的聊天記錄（包含文字、圖片、語音等）、以及購買的代幣餘額，皆無法轉移至不同系統的新手機。

▼跨系統換機有門檻。（圖／AI製圖）

▲LINE警告換新手機「千萬不能做1事」。（圖／AI製圖）

隨著手機迭代速度加快，不少民眾幾乎一年就換一次新機，而 LINE 帳號如何安全轉移，也成了每次換機時最讓人緊張的步驟。LINE 近期更新提醒，若過程中犯下一個關鍵錯誤，舊帳號資料恐怕完全救不回，呼籲用戶換機前務必先完成基礎檢查。

桃機T3北登機廊廳試營運！12月新制懶人包　LINE收回訊息限1小時

12月起「LINE收回訊息」只剩1小時！網吵翻

LINE曝用戶每天平均打開14次

