▲2025亞洲技能競賽，中華電信展出多軌衛星與AI超擬真助理。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者黃稜涵／採訪報導

2025亞洲技能競賽在南港展覽館隆重登場，本屆共有來自31國、321名頂尖選手參戰，總統賴清德也親臨開幕典禮迎接各國好手，而中華電信提供穩定高速的網路與雲端服務，全力支援賽事並為台灣選手加油，同時也在展場展示網路韌性架構與AI創新技術，推出多項互動體驗。

▲▼2025亞洲技能競賽在南港展覽館隆重登場，總統賴清德親臨開幕典禮迎接各國好手。



中華電信在展區公開高軌、低軌衛星天線設備，並將「多軌衛星通信車」直接開進會場，讓民眾近距離認識台灣在地面、海上與空中所建構的全方位通訊韌性。資深工程師鄭凱文表示，民眾能在現場一次看到高軌與低軌衛星天線，也能拍攝360°衛星影片，體驗與衛星一同在太空飄浮的臨場感。

▲中華電信將「多軌衛星通信車」直接開進會場。



▲民眾可以拍攝360°衛星影片，體驗與衛星一同在太空飄浮的臨場感。



鄭凱文進一步指出，目前多軌衛星服務已廣泛應用於航運、郵輪、遠洋漁業等海事通訊場景；在陸地上，透過中軌及低軌衛星網路協助政府單位強化通訊備援能力，確保重大災變或極端環境下仍能維持不中斷的聯外聯繫。空中部分則與國籍航空公司合作，為旅客提供高品質機上Wi-Fi體驗，打造陸海空一體的通訊版圖。

▲▼資深工程師鄭凱文表示，中華點信打造陸海空一體的通訊版圖。



現場另一大亮點，是由中華電信研究院自主研發的「AI超擬真助理-小Q」，小Q不僅能快速回應問題，更能精準執行指令，有效提升回應準確率與任務導向對話的表現，支援國、台、客、英、日等十三種語言，在專業領域語音辨識準確度突破九成，全面滿足在地與國際溝通需求，打造業界領先的智慧互動品質。

▲▼中華電信研究院自主研發的「AI超擬真助理-小Q」，能迅速回應問題。



在現場完成體驗的民眾，還能獲得限定太空主題小禮物，中華電信表示，希望透過攤位展示，讓參觀者切身感受衛星通訊無遠弗屆的力量。未來，中華電信將持續投入多軌衛星網路整合與創新應用，致力打造全球覆蓋、韌性滿分的通訊服務平台，以科技守護每一份連結，同時為下一代技能人才開創更廣闊的發展舞台。

▼現場完成體驗，還能獲得限定太空主題小禮物。

