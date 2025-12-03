清潔員「送拾荒婦32元電鍋」淪貪污犯　Cheap轟檢察官：吃飽太閒？

記者周亭瑋／綜合報導

台北市一名黃姓清潔隊員因將回收車上殘值32元的舊電鍋，轉送給一名拾荒阿嬤，竟遭檢方依《貪污治罪條例》起訴。一審法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。消息曝光後引爆輿論，百萬網紅Cheap發文痛批法律僵化，是在懲罰好人，也不禁感嘆「竊國者侯，送鍋者囚。」

▲北市黃姓清潔員獲判緩刑2年。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，黃員當時見回收的舊鍋尚堪使用，出於惜物與同情心轉贈給拾荒阿嬤。事後 ，他遭隊部告知此舉不妥，遂自費購買新鍋給阿嬤，並主動向廉政單位自首；然而，這一切「老實人的反射動作」，卻換來貪污罪名。

百萬網紅Cheap發文質疑，檢察官在處理此類微罪時，缺乏價值判斷能力，淪為「法律機器人」。他痛批，許多涉及數百萬貪瀆或詐領巨額助理費的重大案件，被告往往能獲得緩刑，甚至逍遙法外；而一位基層隊員僅因32元的舊鍋，就被貪污重罪起訴，讓人感受到司法的不公。

▲黃姓清潔隊員36年來風雨無阻出勤，替城市維持整潔，從未喊累。（圖／記者黃宥寧攝）

許多網友也紛紛留言表達不滿，「超扯，我以前以為法律是用來伸張正義」、「法律是懲罰不懂法律跟窮人的」、「檢察官起訴這種案件真的是缺德，花錢養一堆這種垃圾也拿他沒皮條，無奈」、「台灣司法沒有最好笑，只有更好笑」、「根本沒有起訴的必要性」、「私用公務車的記得比照辦理」、「真的很匪夷所思，到底是哪個天才檢察官，沒有不適任的問題嗎」。

儘管輿論一面倒批評，但也有法界人士出面緩頰。「黑心律師」楊律師表示，法官在審理此案時，可能也傾向判決無罪，但在現行法律架構下被迫必須做出有罪認定，最終只能選擇「有罪但不用坐牢」的折衷判決，呼籲大眾理解司法實務上的無奈。

事實上，最高檢察署曾發函建議，對於貪污小額犯罪可作不起訴處分或建請免刑，期許檢方能做出更貼近國民法感情的判斷。

