送32元電鍋變貪污！大票人炸鍋「根本不該起訴」　律師解答

▲北市黃姓清潔員獲判緩刑2年。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台北市一名黃姓清潔隊員因將回收之舊電鍋轉贈拾荒婦人，遭檢方依貪污罪起訴，一審法院判處有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年。此案引爆輿論炸鍋，不少人質疑，為何檢察官執意起訴；而律師林智群也做出解答。

林智群今發文指出，法官在此案中，已盡力運用減刑規定，將刑度壓至最低；不過，對於立委翁曉玲提案修《貪污治罪條例》， 要將貪污金額在5萬元以下者不罰，將微罪不舉的精神明文入法一事，他則不以為然，直言「這個個案可以看出很多問題，但結論絕對不是翁曉玲那種。」

他認為，這種立法邏輯過於輕率，恐淪為犯罪者的笑柄，「貪污1元也是貪污，怎麼會變成貪污5萬元以下不罰？那以後公務員每次收賄只要推4萬9999元（5萬有找）方案，警察豈不是抓到也告不了你？反正我每次收賄金額不超過5萬元就好了。」

林智群進一步分析，社會大眾普遍痛恨貪污，因此要求法律定以重刑；然而，當法律標準被訂得極為嚴苛時，法官便失去了裁量空間。一旦遇到如本案清潔隊員這類情節輕微的個案，民眾又反過來要求法外開恩，顯示出大眾法律標準的浮動與矛盾。他認為，這種「搬石頭砸自己腳」的現象值得深思。

▲此案引爆輿論撻伐。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外，針對外界質疑「為什麼還要褫奪公權，讓清潔隊員丟飯碗？」林智群解釋道，依據《貪污治罪條例》第17條規定，貪污罪成立即應併宣告褫奪公權，法官並無裁量空間；但清潔隊員與清潔隊之間屬於勞務關係，其工作權應不致因短暫的褫奪公權而喪失。

至於檢察官為何不適用「微罪不舉」不起訴？他指出，《刑事訴訟法》第253條的前提是「輕罪」，而貪污罪在本質上屬於重罪，因此並不適用該條款。

